Mititelu, război cu deţinătorul drepturilor TV! Derbiul Craiovei, interzis pe micile ecrane?

Clubul FCU Craiova a emis un comunicat prin care anunță că există posibilitatea ca meciul cu Universitatea Craiova să nu fie televizat. Partida este programată duminică, 7 august, de la 21.30. PrimaSport, OrangeSport și DigiSport sunt televiziunile care ar trebui să transmită jocul. ,,Având în vedere situația contractului privind cedarea drepturilor TV de către LPF, posibilitatea ca meciul de duminică, 7 august, de la ora 21.30, dintre Fotbal Club Universitatea 1948 și CSU să fie televizat este redusă. Prin urmare, toți cei interesați să urmărească acest meci sunt rugați să-și achiziționeze bilete. O decizie finală se va lua în scurt timp”, se arată în comunicatul de presă. Contactat de Gazeta Sporturilor, patronul de la FCU, Adrian Mititelu, a explicat că eAD, deținătorul drepturilor TV, nu a plătit cluburilor ultima tranșă. Este şi motivul pentru care niciun reprezentat al echipei nu a dat declarații la finalul meciului cu FCSB. „Am înțeles că nu mai e valabil contractul privind drepturile TV. Nu s-au plătit banii. Probabil că așa vor reacționa toate cluburile. Eu doar am fost primul. Nu s-au achitat banii. Nu s-a plătit ce s-a stabilit. S-au depășit termenele. Toată lumea fotbalului vuiește, dar cluburile nu au spus nimic pentru că se încearcă să se țină gunoiul sub preș. Eu am vrut să trag un semnal de alarmă după meciul cu FCSB. Liga este complet depășită. A ajuns doar o anexă a deținătorului de drepturi TV. Riscăm falimentul fotbalul românesc. Eu încă nu am probleme, dar sunt 4-5 cluburi care au. Au tot fost amânări. Ba 7 iulie, ba 15 iulie… E o întârziere de o lună și jumătate”, a spus Mititelu. „Nu comentăm declarațiile lui Adrian Mititelu”, a fost reacția lui Orlando Nicoară, directorul companiei eAD.

Cătălin Pasăre