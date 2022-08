Miruță despre plafonarea prețurilor la energie – „alandala”!

Deputatul Radu Miruță continuă să ia atitudine și să critice, din opoziție, puterea actuală pentru deciziile pe care le ia în diverse domenii, parlamentarul USR prezentând acum o variantă a modului în care statul ar fi putut să folosească mai inteligent banii cu care compensează prețurile la energia electrică. E vorba de sume mari în joc, sume care, în opinia deputatului, ar fi putut ajuta Sistemul Energetic Național și care, altfel, au fost folosite de actuala putere „alandala”.

Miruță a făcut calcule și arată că dacă banii ar fi fost investiți în panouri fotovoltaice statul ar fi putut ajuta foarte mulți români să devină independenți energetic și nu ar mai fost nevoit să folosească sume uriașe pentru plafonare, sume care ajung oricum la firmele din domeniu, „Plafonarea alandala. De banii compensării prețurilor la energie pentru cei nevulnerabili, România ar fi putut subvenționa instalarea de panouri solare pentru tot omul. Doar din banii care trebuie plătiți pe schema de plafonare în primele nouă luni, am fi putut avea în România un supliment de putere instalată echivalentul a 25 de centrale de la Porțile de Fier 2 sau a șase centrale de la Cernavodă ori a 260 de centrale de pe Defileul Jiului, sau 37 baraje Vidraru. Cei 8 miliarde de euro pe care Guvernul trebuie să îi achite pentru plafonarea prețurilor la energie, pentru o perioadă de 9 luni puteau fi investiți cu cap, protejând în același timp categoriile vulnerabile. La un calcul simplu care include un preț real pe piața liberă de 1.000 de euro pentru fiecare KW instalat în panouri fotovoltaice (cu invertor și tot ce trebuie pentru a deveni prosumator) rezultă că, din 8 miliarde de euro, cât ne costă schema de plafonare a prețurilor în primele 9 luni, am fi putut subvenționa 8000 MW putere instalată răspândită prin panouri solare în gospodăriile oamenilor. Toate acestea, în condițiile în care în acest moment puterea totală instalată în România este de aproximativ 18.000 MW și consumul total zilnic în jur de 5600MWh. Adică am fi sporit puterea instalată a României cu 44%, energie verde, în curtea a milioane de români, din banii statului, cu surse răspândite pe toată suprafața României, neâncărcând SEN fiindcă producerea și consumul se sting în mare parte local, reducându-se semnificativ costul facturilor plătite de populație. În loc ca statul să plătească diferența de preț pentru energie pentru toată lumea, și pentru cei vulnerabili și pentru cei cu posibilități, ar fi putut investi acești bani cu efecte durabile în creșterea calității vieții pentru toată lumea. În mod normal cei 30% cu adevărat vulnerabili ar fi fost protejați prin plafonare, diferența pînă la 8 miliarde de euro putând fi investită în instalarea de panouri fotovoltaice pe scară largă, în gospodăriile românilor. Dacă achiziția s-ar fi făcut centralizat, prețul de 1000 de euro/KW ar fi scăzut semnificativ. Așa, după cheltuirea acestei sume impresionante doar pentru nouă luni, sistemul energetic românesc nu se alege practic cu nimic”, a menționat Miruță într-o postare pe contul său de Facebook. Nu toți cei care i-au citit textul au și fost de acord cu el, deputatul primind critici inclusiv pentru situația în care a ajuns cariera Roșia din cadrul Complexului Energetic Oltenia.

Gelu Ionescu