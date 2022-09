Miruță a câștigat o bătălie în Parlament! Nu (încă) și războiul!

Deputatul Radu Miruță anunță că un proiect de lege pe care l-a inițiat, cu ceva vreme în urmă, a trecut de Comisia de Administrație din Camera Deputaților, urmând să fie votat ulterior în plen și, mai apoi, și la Senat. Proiectul prevede alocarea a 15% din sumele plătite de diferite entități economice pentru achiziționarea certificatelor de carbon la unitățile administrativ teritoriale de care aparțin. Banii ar urma să fie investiți în construirea unui spital nou, iar acest lucru îi dă deputatului imboldul necesar pentru a-și duce proiectul la bun sfârșit. „Proiectul PLX 436/2022, care prevede întoarcerea a 15% din banii plătiți pentru certificatele de carbon, în județele de unde au fost plătiți, la consiliile județene, pentru a se construi un nou spital, a trecut astăzi cu aviz pozitiv în Comisia de Administrație a Camerei Deputaților. Am inițiat acest proiect în vara, iar acum suntem cu un pas mai aproape de ceva ce părea inimaginabil cu câțiva ani în urmă: un nou spital, de la 0, cu banii plecați din Gorj. La fel și în alte județe de unde se plătește taxa de poluare. Fară a depinde de schimbările politice, fără a ne umili an de an să primim fonduri. Doar printr-un mecanism corect, identificat și transpus în proiect de lege”, spune Miruță.

Deputatul recunoaște însă că până să câștige între războiul mai are multe bătălii de dus, motiv pentru care îi roagă și pe parlamentarii din celelalte partide să îi fie alături pentru ca, la final, să fie asigurate fondurile pentru construirea unui nou spital. „Da, este doar o altă bătălie câștigată, mai sunt pași până la a câștiga războiul, însă acum, mai mult ca niciodată, îi rog pe toți liderii politici să lase ambițiile politice deoparte și să își convingă propriile partide să susțină acest proiect! Au atâtea argumente! Când este vorba de beneficiile județului pe care cu toții îl reprezentam, trebuie front comun și pusă pe pauză lupta politică absurdă. Haideți, colegi parlamentari, să arătam gorjenilor că pentru Gorj acționam ca o echipă, că ne luptăm cu dinții, că nu ne va fi rușine să privim în spate după terminarea mandatului și să fie un prim pas în care să nu ne mai punem piedici! Situația este similara și în județele țarii cu aceeași suferință, să căutăm susținere și acolo”, a mai transmis Radu Miruță.

Gelu Ionescu