Ministrul Energiei, la Gorj: ,,Mi-am asumat să demarez discuții cu Comisia Europeană pentru renegocierea Planului de restructurare a CEO”

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat, luni, după întâlnirea cu administrația și sindicatele din Complexul Energetic Oltenia, că s-a angajat, în fața tuturor celor prezenți, să demareze discuții cu Comisia Europeană, în vederea decalării termenelor de închidere a capacităților miniere și energetice, prevăzute în Planul de restructurare a companiei energetice. Deși și-a asumat acest lucru, ministrul Energiei a spus că nu garantează că se va reuși renegocierea Planului de restructurare, pentru că nu Comisia Europeană poartă vina întârzierilor la finalizarea investițiilor în energie verde și punerea lor în funcțiune la care s-a angajat CEO, dar este de datoria sa să încerce.

Ministrul Sebastian Burduja a afirmat, luni, la Sucursala Electrocentrale Rovinari, că va fi constituit un grup de lucru din care vor face parte managementul companiei energetice, reprezentanți ai sindicatelor, cei de la Consiliul Concurenței și reprezentanții Românie la Bruxelles, pentru a prezenta argumente clare Comisiei Europene, în vederea renegocierii Planului de restructurare a CEO. ,,Este o echipă extrem de activă și care își dorește ceea ce ne dorim și noi și anume protejarea și susținerea angajaților CE Oltenia. Este vital pentru județul Gorj și pentru toată România să avem grijă de acești oameni, pentru că și ei au grijă de noi, ei asigură securitatea Sistemului Energetic Național. Și atunci ne-am luat împreună o serie de angajamente pentru că am spus că rezolvarea problemelor complexe cu care se confruntă CEO nu depinde de un singur om, fie el și ministru, depinde de a avea împreună soluțiile pentru a merge la Comisia Europeană, pentru a discuta despre termenele de implementare din Planul de restructurare, pentru a prezenta, de fapt, cea mai bună versiune a ceea ce România poate să spună în fața Comisiei și pentru a asigura această securitate energetică pe un termen cât mai lung. M-am angajat, astăzi, aici, împreună cu colegii, să avem un grup de lucru și să strângem toate argumentele care să ne permit o asemenea discuție, aplicată, pe termene, să vedem ce se poate face”, a declarat ministrul Energiei.

Burduja a precizat că este de datoria sa să încerce renegocierea Planului de restructurare a CEO, însă nu poate promite că va avea succes, pentru că reușita discuțiilor ține de ,,foarte multe variabile”.

,,Culpa nu este a Comisiei Europene, că termenele sunt întârziate, (termenele de punere în funcțiune a investițiilor în energie verde prevăzute în Planul de decarbonare – n.r.), pentru că discuții eu am purtat pe acest subiect și nu ies să fac publice aceste lucruri pentru că, atât timp cât nu ai un rezultat concret, nu văd de ce să ieși în față sau să încerci să faci o știre.

Important este să lucrăm, să găsim soluții împreună, pentru că un ministru singur nu poate să se lupte cu toată lumea, să aibă toate argumentele în fața Comisiei Europene.

Deci, cu managementul companiei, cu reprezentanții sindicatelor, cu Consiliul Concurenței, cu toți cei implicați, cu reprezentanța noastră de la Bruxelles, să găsim argumentele, modul în care și-au susținut alte state spețe similar, Polonia, Germania și alte state care au o industrie energetică bazată, în mare parte, pe cărbune și într-o proporție mult mai mare decât are România astăzi și să demarăm aceste discuții. Nu pot să garantez și, asta le-am spus și colegilor, nu promit, ceea ce nu știu sigur că pot să fac. Dar eu mi-am asumat să demarez acele discuții cu Comisia Europeană, este de datoria noastră să încercăm. Dacă vom reuși sau nu, ăsta-i un lucru care depinde de foarte multe variabile, dar noi trebuie să ne străduim”, a conchis ministrul Burduja.

Claudiu Matei