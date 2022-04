Ministrul Economiei și un secretar de stat, în vizită la UM Sadu

Ministrul Economiei, Florin Spătaru, alături de secretarul de stat Daniela Nicolescu, au fost prezenți, astăzi, în județul Gorj, într-o vizită de lucru efectuată la Uzina Mecanică Sadu. Acesta a participat la discuții cu conducerea societății de la Bumbești Jiu și a efectuat o vizită în zona de producție a uzinei, acolo unde a stat de vorbă cu muncitorii. ”Dacă vom continua șă mergem din inerție și să utilizăm aceleași echipamente, să ne plângem de contracte, nu am făcut nimic. Am spus-o și o repet: industria de apărare are nevoie de investiții inteligente, astfel încât aceste companii să fie competitive. UM Sadu produce, are comenzi, livrează, ne-au arătat stocurile de muniție pe care le au pregătite pentru a fi livrate și vreau să văd cum putem asigura continuitate, cum putem încheia mai multe contracte într-un preț competitiv. Suntem dependenți de livrarea materiei prime. Vreau să văd dacă lanțurile de aprovizionare funcționează. Dacă putem să ne asigurăm potențialele contracte pe care le vom mai avea. Am vrut să discut foarte mult și cu oamenii, să văd cum lucrează pentru a ști ce trebuie să facem. Am discutat mai bine de două ore, pentru că noi, cei de la Ministerul Economiei, avem o abordare pragmatică. Sunt bani în conturile uzinei, iar aceștia trebuie să se regăsească și în investiții și retehnologizări”, a declarant Florin Spătaru, ministrul Economiei. ”Vizita domnului ministru Spătaru îmi întărește convingerea că la UM Sadu vor fi făcute investițiile de care uzina are nevoie pentru a funcționa la standardele care se cer acum pe piața de profil. Din fericire, în guvernarea trecută PSD a avut grijă să aloce sume importante de bani pentru aceste investiții, iar de acum lucrurile intră în linie dreaptă”, a declarant Mihai Weber, președintele PSD Gorj.

În cursul zilei de ieri, 7 aprilie 2022, ministrul Economiei, Florin Spătaru a efectuat o vizită de lucru la fabricile de armament și muniție din Cugir, Fabrica de Arme, respective Uzina Mecanica.