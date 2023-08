Ministrul Culturii a vizitat opera brâncușiană „Sărutul”, la Art Safari

<<Am revenit cu plăcere astăzi la Art Safari – Love Edition, expoziție deschisă chiar în mijlocul Capitalei, pentru a admira inconfundabila operă „Sărutul” a lui Constantin Brâncuși. Sculptura este clasată în categoria „Tezaur” a Patrimoniului Cultural Național și este expusă în București pentru prima oară în aproape 50 de ani! Este o ocazie rară pentru publicul din Capitală de a face cunoștință cu o capodoperă considerată a fi prima sculptură modernă a secolului XX, expusă anterior în marile muzee și galerii de artă din lume, de la Muzeul Guggenheim din New York la Centrul Pompidou din Paris. Salut cu această ocazie deschiderea de care a dat dovadă Muzeul de Artă din Craiova, care a împrumutat timp de 10 zile „Sărutul” lui Brâncuși, în condiții de maximă siguranță, pentru a fi o piesă centrală în expoziția „Love Stories” de la Art Safari. Expoziția Art Safari dedicată poveștilor de dragoste este în sine un eveniment de marcă la vernisajul căruia am participat la începutul verii, realizat în colaborare cu National Portrait Gallery din Londra și cuprinzând mai multe de 100 de opere semnate, printre alții de Andy Warhol sau Man Ray. În același timp, m-am bucurat să descopăr o importantă contribuție românească și să admir, de exemplu, portretul Principesei Elisabeta realizat de Nicolae Grigorescu, dar și să aflu detalii despre povestea de dragoste dintre Constantin Brâncuși și muza sa, dansatoarea Florence Meyer, prin intermediul corespondenței dintre cei doi. Felicit Art Safari pentru evenimentele prin care aduce arta mai aproape de public, țintind, în același timp, și spre readucerea în prim-plan a valorilor de patrimoniu. Ministerul Culturii sprijină acest proiect cultural de anvergură și care se bucură de un succes binemeritat, pentru a deschide accesul spre artă unui număr cât mai mare de vizitatori și, foarte important, tinerei generații, prin expoziții în spații neconvenționale sau prin tururile ghidate nocturne din weekend. Îi invit pe toți iubitorii de artă să profite de ocazia rară de a vedea „Sărutul” la București pentru numai câteva zile, dar și de a admira celelalte capodopere reunite în această expoziție de excepție!>>, a scris ministrul Culturii, Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook.

Sculptura „Sărutul”, operă a celebrului sculptor gorjean Constantin Brâncuși, este expusă publicului până la data de 30 august, în cadrul expoziției de la București Art Safari.

Sursa foto: Facebook