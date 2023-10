Ministrul Burduja: ”Am discutat despre minerit la Comisia Europeană”

Actualul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, susține că a discutat la Bruxelles, miercuri și joi, despre CEO și problemele din Valea Jiului: ”Am avut un maraton de întâlniri. Concluzia generală: sprijin și deschidere din partea Comisiei Europene față de toate temele ridicate. Este și o promisiune îndeplinită: am spus că voi veni aici în luna octombrie pentru discuții directe legate de viitorul mineritului în Gorj și Hunedoara.

(…)

Cele mai complexe discuții au vizat perspectivele exploatării cărbunelui în Valea Jiului și la Complexul Energetic Oltenia. Am căutat soluții echilibrate și am găsit deschidere pentru dialog, pe baza unor argumente concrete. Transelectrica va face pe parcursul următorului an un studiu de adecvanță a sistemului energetic național, care ne va furniza datele necesare pentru continuarea negocierilor cu Comisia Europeană. Am susținut ferm că nu putem renunța la producția de energie electrică pe bază de cărbune fără a pune altceva în loc. Discuțiile vor continua la nivel tehnic”, a scris ministrul pe Facebook.

Deocamdată sunt doar discuții, nu există niciun document al Guvernului României către Comisia Europeană, privind o eventuală renegociere a Planului de restructurare a CEO printr-o amânare a termenelor de închidere a capacităților de energie pe cărbune.