Ministerul Energiei îi ține rezervat postul de supraveghetor la CEO secretarului de stat Nițulescu! Faptele înscrise în cazierul fiscal al acestuia se șterg peste cinci luni!

Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia funcționează, din luna august a anului trecut, cu șase din cei șapte membri desemnați în urma selecției și validați de Adunarea Generală a Acționarilor, din cauză că Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a respins cererea de numire a lui Pavel Casian Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, în poziția de supraveghetor al companiei energetice. Potrivit unor informații, Pavel Casian Nițulescu a deținut, în trecut, o firmă, la Petroșani, pentru care nu a depus declarațiile fiscale și nu a radiat-o, așa că figurează cu fapte înscrise în cazierul fiscal. În mod normal, reprezentantul în AGA a CEO din partea Ministerului Energiei ar fi trebuit să invalideze mandatul acestuia și să aleagă o altă persoană, numai că, se mizează pe faptul că, după un an, faptele din cazierul fiscal vor fi șterse și mandatul lui Nițulescu poate deveni valid.

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a CEO a hotărât, pe 17 august, anul trecut, alegerea, prin metoda votului cumulativ, a membrilor în Consiliul de Supraveghere al companiei. Astfel, în urma procesului de selecție, AGA i-a numit, pentru 4 ani, în pozițiile de supraveghetori pe Adrian Marcoci, Adrian Marinescu, Mădălin Eftenoiu, Luminița Popescu, Vladimir Tanasiev, Mădălin Georgescu și Pavel Casian Nițulescu.

O lună mai târziu, pe 22 septembrie însă, ORC Gorj a respins cererea având ca obiect numire persoane împuternicite, în privința lui Nițulescu. Motivul ORC a fost acela că Nițulescu ,,are fapte înscrise în cazierul fiscal”. În acel moment, AGA trebuia să invalideze mandatul acestuia și să numească o nouă persoană aflată pe lista scurtă, în urma procesului de selecție, numai că Ministerul Energiei trebuia să desemneze o persoană în AGA a CEO care să decidă acest lucru tocmai împotriva secretarului de stat Nițulescu. În acesta condiții, pe 2 octombrie, cu toate că mandatul său nu fusese validat, Pavel Casian Nițulescu și-a depus declarația de avere din postura de membru în CS al CEO, însă nu participă la ședințe, nu are drept de vot și nu încasează indemnizație de supraveghetor. Practic, de șapte luni, Consiliul de Supraveghere funcționează cu șase din cei șapte supraveghetori. Pavel Casian Nițulescu a deținut, în trecut, o firmă, la Petroșani, pentru care nu a depus declarațiile fiscale și nu a radiat-o, susțin unele surse și așa s-a ajuns să figureze cu fapte înscrise în cazierul fiscal. De altfel, în nicio declarație de interese depusă de Nițulescu în ultimii 15 ani, nu apare numele firmei, iar acesta nu și-a declinat calitatea de administrator și/sau asociat pe care a avut-o în acea societate.

Astfel de fapte se radiază din cazierul fiscal după un an de la depunerea documentelor care au determinat înscrierea lor, așa că, potrivit surselor citate, cel mai probabil, se dorește ca să treacă termenul de un an și să i se șteargă fapta din cazierul fiscal, iar din acel moment, mandatul îi poate fi validat. Totuși, situația lui Nițulescu e destul de complicată, în sensul că poate fi declarat incompatibil de către ANI, dacă după data numirii în funcția de secretar de stat în Ministerul Energiei acesta a mai deținut calitatea de administrator al unei societăți comerciale. Trebuie menționat faptul că, pe site-ul CEO nu au fost operate mențiuni cu privire la afilierea politică a lui Pavel Casian Nițulescu, cu toate că în declarația de interese depusă din calitatea de supraveghetor, acesta a precizat că este membru PSD.

Adrian Georgescu