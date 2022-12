Militaru nu se grăbește să plece de la Dej: Toate la momentul potrivit

Antrenorul gorjean Dragoș Militaru este aproape de încă o performanță alături de Unirea Dej. Tehnicianul vrea să intre în play-off cu echipa, deși obiectivul clubului este evitarea retrogradării. Dejenii sunt acum pe locul 5 și trebuie să obțină două victorii din ultimele trei etape ale campionatului regular pentru a avansa în faza superioară. Totuși, un eventual eșec nu ar fi o tragedie pentru antrenor și jucători. ,,Nu știu dacă o să fiu neapărat dezamăgit, și nici jucătorii. Mereu i-am pregătit pentru momentul când o să fim în față. Ne-am pregătit să știm cum să reacționăm. Nu știi ce se poate întâmpla, dar eu sper să reușim. Obiectivul clubului este rămânerea în liga secundă și dacă reușim să intrăm în play-off e cumva o realizare a vestiarului, din dorință noastră să facem lucruri și mai mari. Nimeni nu ne-a impus acest lucru, e un obiectiv intern, intermediar. Până în februarie, cel mai bine e ca toată lumea să fie liniștită, să facem o pregătire bună și să nu se accidenteze nimeni”, a declarat Militaru. La 32 de ani, antrenorul gorjean a atras deja atenția cluburilor de primă ligă. A recunoscut că a avut discuții cu FC Botoșani după ce moldovenii s-au despărțit de Mihai Teja. Totuși, Militaru nu a avut pe masă o ofertă concretă. Un alt amănunt interesant este că tânărul tehnician nu se grăbește să ajungă în Superligă și spune că trebuie să fie convins de un proiect serios. ,,Nu e vorba că mă tem de patroni, dar consider că trebuie să ai niște discuții clare cu persoana respectivă sau clubul care te dorește. Trebuie să fie puse pe tapet cam toate lucrurile pe care le vrei tu, ce-și dorește clubul și, automat, îți dai seama dacă sunteți pe aceeași lungime de undă. Când am mers la Dej, prima discuție pe care am avut-o cu președintele și vicepreședintele de acolo a durat 9 ore. Cu FC Botoșani, a fost o discuție de principiu. Mai erau câteva etape din acest tur de campionat și din această primă parte a sezonului și voiam să termin. Nu am zis ‘Nu’, am spus că mai sunt câteva meciuri, că am ceva de făcut aici și nu era ok la momentul respectiv. Niciodată nu am zis ‘Nu”, indiferent cine m-a sunat. E clar că îmi doresc să merg la un nivel superior, dar trebuie să fie momentul potrivit, atât pentru mine, cât și pentru clubul respectiv”, a precizat Militaru. În ultimele etape din sezonul regular, Unirea Dej le va întâlni pe Ripensia (deplasare), Metaloglobus (acasă) și CSM Slatina (deplasare).

Cătălin Pasăre