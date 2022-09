Militaru e lider cu Unirea Dej

Gorjeanul Dragoș Militaru i-a dus pe dejeni pe primul loc, după un succes dramatic obținut în ultima rundă în Liga 2. Unirea Dej era favorită certă cu Unirea Constanța, dar meciul din Ardeal a avut un deznodământ neașteptat. După ce au ratat o lovitură de la 11 metri, prin Alex Pop, gazdele s-au văzut conduse din minutul 86. Într-un final nebun, echipa lui Militaru a întors rezultatul, reușitele venind în minutele 90 și 90+3. Golurile le-au aparținut lui Florin Blaj și Angelo Cocian. Unirea Dej este acum lider în liga secundă, cu cele mai multe puncte, 12. Totuși, principalul gorjean nu-și face ,,poze” cu clasamentul. ,,Foarte frumos meciul, pentru momentele astea cred că ne-am și apucat de fotbal. E al nu știu câtelea meci în care am reușit să revenim și îi felicit pe băieți. Sunt mulțumit că, deși nu am marcat din penalty-ul avut, am avut multe situații și am sperat până la capăt că putem întoarce. Trebuie să facem mereu tot ce putem, să reușim și să sperăm că întoarcem până la ultima fază. Așa ne antrenăm, până la urmă am reușit și acum. Este bine că reușim să câștigăm meciuri, jucăm bine, se poate și mai bine, dar până la urmă pentru mine nu contează clasamentul, eu îmi doresc să jucăm bine în fiecare meci”, a declarat Militaru.

În etapa a șasea, Unirea Dej va merge în deplasare la CS Comunal Șelimbăr.

Cătălin Pasăre