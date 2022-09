Mii de oameni la Festivalul Luminii!

Atmosferă de basm, duminică seara, în Parcul Central din municipiu, unde 5000 de lumânări au fost aprinse de copii la prima ediție de după pandemie a Festivalului Luminii. Filiala locală a Cercetașilor României a reușit să scoată din case mii de oameni care s-au perindat pe aici, nici organizatorilor nevenindu-le să creadă că impactul acțiunii lor este unul atât de mare.

Gulguțele realizate din hârtie reciclabilă au avut lumânări aprinse în interiorul lor și toate au fost puse între Masa Tăcerii și Poarta Sărutului, imaginea obținută fiind una feerică. Pentru copii a fost ca într-un mare parc de distracții, mai ales că au putut să umble liberi printre lumânările aprinse, fără a fi în pericol. „E foarte frumos. Îmi plac luminițele, gulguțele colorate, Masa Tăcerii, acolo unde a scris Cercetașii 2022 gata oricând. Eu unul nu sunt la cercetași, dar o am pe surioara mea și am ajutat-o să pună gulguțele, să le mai desfacă. Vreau să vin și anul viitor dacă se mai face așa ceva”, a spus un băiat. Mulți dintre copii prezenți în număr mare în parc au participat la diverse ateliere organizate de cercetași, s-au lăsat pictați pe față și au promis că data viitoare vor dori să se implice și ei direct în organizarea festivalului. „Am cam întârziat un pic pentru că n-am crezut că va fi ceva frumos, dar acum că am ajuns aici e foarte frumos. Îmi place foarte mult și anul viitor, dacă se poate, o să vreau să mă implic și eu”, a spus o fetiță. Pentru cercetașii care au câțiva ani de experiență în spate prezența în număr mare a celor care au venit să se bucure de luminițele din parc și de restul activităților organizate aici a fost o mare surpriză.

Carlos Catană este deja un veteran al manifestării. „Lucrăm de mai bine de o lună la ceea ce vedeți aici. A trebuit să luăm inclusiv măsuri pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Avem două extinctoare pentru a fi folosite în caz de nevoie și, în plus, păstrăm permanent legătura cu reprezentanții ISU Gorj. Suntem foarte mulțumiți de numărul celor care au venit să ne fie alături la acest proiect. Sunt foarte mulți copii, foarte multă lume, la un moment dat la ateliere erau cozi, ceea ce ne bucură și asta ne facem să simțim că a meritat tot efortul depus de noi, mai ales că este prima ediție de după pandemie”, a spus tânărul cercetaș.

O colegă a acestuia, Miruna Meche, cu o vechime de 4 ani în voluntariatul de la cercetași, a precizat că mesajul festivalului a fost acela de a ne face să descoperim bucuria care vine din lucrurile mărunte. „Sunt 5000 de gulguțe făcute din hârtie reciclabilă. Motto-ul acțiunii este acela de a descoperi fericirea din lucrurile mărunte, iar noi asta ne dorim, să împărtășim cu cei care vin aici, să reușim un festival minunat realizat cu lucruri mărunte, în cazul nostru hârtie reciclabilă”, a spus tânăra cercetașă. Președinta filialei „Ecaterina Teodoroiu” a Cercetașilor Români, Roxana Boltașu, a fost și ea extrem de încântată de interesul pe care l-au manifestat gorjenii pentru acțiunea din parc. „Este a 11-a ediție organizată de noi, la nivel național fiind a 16-a ediție. În fiecare an cel puțin 20 de centre din țară fac acest festival. Noi am avut ultima ediție în 2019, pentru că a fost perioada de pandemie. Acum a fost ca în niciun an. Foarte multă lume, foarte multă. Au fost copii implicați la ateliere și apoi toți ne-au ajutat să aprindem gulguțele. Sunt aceste păhărele din hârtie reciclabilă, cu care am reușit să creăm această atmosferă frumoasă, care bucură atâția oameni. Scopul acțiunii noastre acesta este, să scoatem oamenii din case în natură, să se bucure alături de noi de frumusețea lucrurilor mărunte. Practic, din ceea ce ai arunca la coș, caiete folosite, hârtie reciclabilă, am creat noi această atmosferă de care ne simțim mândri”, a menționat Roxana Boltașu. Alături de copii și organizatori și părinții au fost încântați de cum s-a transformat pentru o seară Parcul Central. „Este foarte multă lume aici și acesta cred că este un semn că suntem cu toții alături de cercetași. Mesajul lor am înțeles că este unul de protecție a mediului, să nu mai poluăm atât, iar noi asta vrem, mai multe spații verzi pentru că ne-am săturat să vedem peste tot numai și numai betoane”, a transmis un părinte, în timp ce o mămică a ținut să-i felicite pe organizatori pentru reușita acțiunii. „Totul este foarte frumos, este o acțiune binevenită și ne bucurăm că avem parte de așa ceva în orașul nostru. Felicitări pentru că e o muncă de echipă, după cum se vede, bazată pe foarte multă muncă”, a spus femeia.

Gelu Ionescu