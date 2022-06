Mihai Tudose: Virgil Popescu s-ar încadra la SUBMINAREA economiei naționale

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a intervenit telefonic, miercuri, în emisiunea moderată de Victor Ciutacu la România TV, Punctul Culminant, pentru a comenta o declaraţie dată în aceeaşi zi de ministrul Energiei Virgil Popescu.

Mihai Tudose a scris miercuri, pe pagina sa de Facebook, un text în care îl ironizează pe Virgil Popescu, care ar fi declarat că, pentru a depăşi criza energetică pe care o traversează România, ar trebui „să stingem un bec, dacă nu mai stăm în acea cameră”.

În intervenţia sa de la România TV, Mihai Tudose a lăsat tonul ironic deoparte şi a explicat de ce astfel de declaraţii sunt foarte periculoase pentru economia României.

„In afara de tragi-comicul declaratiei, efectele sunt grave si voi fi concis. Menirea unui ministru e sa faca pe zona lui ceea ce spune Constitutia, adica sa asigure bunul mers al domeniului respectiv, in beneficiul cetatenilor. Ministrul nostru, in loc sa faca rost de curent, desi chiar el a inchis productia de carbune, astazi stam de vorba cu o gramada de agenti economici retrasi din Rusia si care vor sa deschida in alte tari, printre care si Romania, iar ministrul spune ca daca romanii vor mai mult curent, sa mai stinga cate un bec.

Pai investitorul in Romania, daca vede aceasta declaratie, mai vine sa deschida, vazand ca noi avem probleme, nu avem curent? Astea sunt efectele unor declaratii stupefiante, pe care eu le-as incadra la subminarea economiei nationale.

În mod clar PSD nu este de acord cu inchiderea productiei de carbune. Noi speram sa reusim sa oprim aceasta sarabanda, ca sa inchizi este cel mai usor. Sa nu ne mai spuna ca asa vrea Europa, ca Europa deschide centrale noi pe carbune, pe langa ca nu au inchis. Intelegem ca nu trebuie sa mai poluam, nu vrem sa fim noi oaia neagra, dar nu poti sa inchizi Mintia fara sa pui ceva in loc. Ideea e intai sa inlocuiesti. Inchid productia pe carbune cand am alti 1000 de megawati din alta parte.

Avem probleme, iar dupa astea, ideea ca mai vine cineva sa investeasca, dupa asa declaratii, e un vis, nu mai vine nimeni.

In sensul asta am scris. Avem un Guvern si un stat care sunt obligate prin Constitutie sa asigure un bun nivel de trai cetatenilor. Nu cred ca exista stat care sa puna un Guvern, ca hai sa avem cine sa ne spuna sa stingem lumina. Cineva trebuie sa-si asume pana la urma ceea ce face acest ministru al Energiei. Nu inteleg de ce nu ii spune nimeni nimic, care este logica. Poate intr-o zi o sa ne spuna cineva care a fost logica. Nu am auzit ca premierul Ciuca sa il aprobe sau dezaprobe, dar este greu fiind colegi de partid.”, a spus Mihai Tudose la România TV.