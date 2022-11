Mihai Țopescu – expoziție în capitală în perioada sărbătorilor de iarnă!

Creatorul „Pădurii Colorate”, așa cum mai este cunoscut Mihai Țopescu, va avea în perioada sărbătorilor de iarnă o expoziție inedită în Capitală. De această dată, artistul gorjean nu mai combină culorile, nu se mai folosește nici de sticlă sau lemn pentru a transmite mesaje și stări emoționale unice, ci „se joacă” într-un mod cu totul original cu nodurile unor sfori pe care le transformă în lucrări de artă. „Cunoscut mai ales pentru lucrările sale în sticlă, artistul propune acum o întâlnire între obiect – forme compacte inspirate de arhitectura populară – și imagini cheie ce produc împreună semnificații ce se contopesc și înghit reciproc, funcționând la nivel simbolic sub semnul unirii contrariilor, la fel ca nodul.

,,Nodal” include o serie de lucrări recente prin care artistul dezvăluie o întreagă metafizică românească dar și motive majore din arta universală. Mihai Țopescu propune prin nodurile lui din funii răsucite o incursiune printre arhetipuri, leagă și dezleagă semnificații, lăsând la îndemâna privitorului cele mai divergente înțelesuri. Acest proiect special în care nodul este laitmotivul căutărilor sale artistice, caută o conciliere între o lume cu un substrat specific românesc și influențe din simbolistica universală, la fel cum nodurile se îmbină într-o încleștare ce dă naștere unui corp geometric perfect (ce marchează în mod constant creația artistului)”, se arată în materialul de prezentare a expoziției ce va fi inaugurată joi la Annart Gallery București.

Expoziția va putea fi vizitată până pe 7 ianuarie 2023 și l are drept curator pe un alt gorjean, Gigi Mihăiță, plecat de ani buni din Târgu-Jiu în capitală, dar care a păstrat permanent legătura cu Mihai Țopescu. „Mihai Țopescu reprezintă optimismul asistat de curaj și hotărârea asumată chiar și atunci când este în contracurent. Prin arta sa, Mihai Țopescu pune întrebări și dă posibile răspunsuri, încurajând privitorul să fie participativ în relația cu lucrările. Generic, realitatea este una singură, dar Mihai Țopescu știe că fiecare dintre noi avem realitatea noastră, filtrul personal prin care percepem lumea, iar arta lui funcționează ca un ghid care ne arată calea sau căile, posibil ori preferabil de urmat în raport cu tot ce se află în jurul nostru: realitățile politice, economice, pandemice, ecologice – nu în ultimul rând. Nu trebuie să renunțăm, trebuie să ne urmăm visul devenit viziune și scop final”, transmite Gigi Mihăiță. Conform prezentării expoziției din capitală, „nodul este punctul zero, este locul de intersecție și trecere, este un prag. Doar drumul există, este alegerea, decizia asumată, este Karma, acțiunea care poate decide existența viitoare a individului, rezultatul căutărilor, rezultatul drumului prin viață, prin artă. Mihai Țopescu alege calea cea mai puțin umblată. Conform primei legi a lui Kirchhoff, cunoscută și drept legea nodurilor: suma algebrică a intensităților curenților electrici care se întâlnesc într-un nod de rețea este egală cu zero. Suma intrărilor (energie, talent, inspirație etc.) este egală cu suma ieșirilor (obiectul de artă și calitățile sale). Așa cum scara urcă și coboară în același timp, nodul leagă și dezleagă. Ambiguitatea simbolului este clasic prezentată în capitolul ,,Albeața balenei” din Moby Dick de Herman Melville, prin vocea lui Ishamael. Nodurile lui Mihai Țopescu pot avea cele mai divergente înțelesuri pentru privitori, cele mai multe raportate la experiențele proprii. Artistul este asertiv dar și ambiguu în același timp”. Mihai Țopescu expune constant la Galeriile de Artă din Târgu-Jiu alături de alți artiști din municipiu, dar cele mai importante expoziții ale sale au fost realizate la Craiova, București, Venezia, Kanazawa, Beijing, Bruxelles și multe alte. Cel mai cunoscut proiect al său rămâne însă Pădurea Colorată, realizată la Bumbești Pițic și vizitată annual de mii de turiști. Pădurea reprezintă un obiectiv de neratat pentru cine vizitează Gorjul, ea fiind parte a unui proiect cultural realizat de artiști de pe întreg continentul în semn de protest față de defrișările masive care au avut loc în ultimii ani.

Gelu Ionescu