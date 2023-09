Miercuri, ISU Gorj organizează Ziua Porților Deschise

„În acest an, am ales să sărbătorim ziua de 13 Septembrie – Ziua Pompierilor din România, alături de cei mici! Adu-l pe copilul tău miercuri, 13 septembrie 2023, începând cu ora 10:00, la sediul nostru din municipiul Tg-Jiu, strada Calea București, nr.9J, pentru a petrece o zi cu pompierii, de ziua lor! Pentru că le știm reacția de bucurie atunci când îi văd pe pompieri, le-am pregătit celor mici o serie de surprize: demonstrații de stingere a incendiilor, escaladări ale clădirilor, prezentarea autospecialelor de intervenție și multe altele. Vă așteptăm, cu drag! Cei care nu au posibilitatea de a ajunge în municipiul Tg-Jiu, pot vizita subunitățile noastre de intervenție din Motru, Tismana, Rovinari, Turceni, Bumbești-Jiu, Novaci și Hurezani, unde, în intervalul orar 10:00-14:00, am organizat Ziua Porților Deschise!”, au anunțat reprezentanții ISU Gorj.