Merge la pușcărie după ce a furat un telefon!

Un individ care mai are o condamnare în cazier, pentru implicarea într-un furt calificat, are toate șansele să ajungă în spatele gratiilor, după ce a fost condamnat acum, din nou, la închisoare cu executare.

De această dată, Eduard Ionuț Găman a tâlhărit un minor care mergea spre casă, în cartierul Meteor din municipiu, fapta având loc în februarie, anul acesta. Puștiul de 17 ani asculta muzică în căști în momentul în care Găman i-a smuls telefonul de 4000 de lei din mână și i-a spus că de acum încolo îi aparține. Proprietarul a încercat în zadar să îi ceară restituirea dispozitivului inteligent dar s-a ales doar cu câteva palme după cap și cu amenințarea că va fi tăiat cu cuțitul dacă mai spune ceva. Băiatul a mers acasă și le-a povestit părinților ce s-a întâmplat, anunțând autoritățile. Interesant este că și tatăl agresorului a fost de partea victimei și imediat cum a aflat de cele întâmplate a restituit telefonul mobil, pe parcursul procesului care a urmat inculpatul recunoscându-și vinovăția. Instanța a ținut însă cont și de cazierul acestuia și a dispus o condamnare cu executare pentru Găman. „Condamnă pe inculpatul G I E, la pedeapsa închisorii de 2 ani.(…) Revocă suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1217/29.09.2021 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosarul nr. 5461/318/2021, definitivă prin neapelare şi dispune executarea pedepsei. În baza art. 43 alin. 1 Cod penal adaugă pedeapsa aplicată în prezenta cauză, de 2 ani închisoare, la pedeapsa anterioară de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1217/29.09.2021 pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu în dosarul nr. 5461/318/2021, urmând ca inculpatul să execute, în total, pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare”, a decis Judecătoria Târgu-Jiu, decizia putând fi contestată de către inculpat.

Gelu Ionescu