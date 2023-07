„Meet me in the garden”, expoziție la Muzeul Brâncuși

Muzeul Național „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu găzduiește miercuri, 26 iulie, de la ora 17.00, vernisajul expoziției „Meet me in the garden”. Expoziția cuprinde lucrări semnate de artista Alina Staicu. Curatorul expoziției este Georgiana Brandt.

„«Meet Me in the Garden» este o metaforă pentru legătura omului cu natura, încercarea sa de a se apropia, de a ordona și de a înfrumuseța ceea ce-l înconjoară. Este o metaforă pentru acel paradis pierdut pe care încercăm să-l reconstruim în viața noastră prezentă. De la grădini realiste sau descriptive până la grădini imaginare sau abstracte, Meet Me in the Garden este un drum spre un paradis real, posibil, uman. De aceea este un îndemn, un enunț imperativ, o întâlnire stabilită într-o grădină imaginară, dar posibilă”, anunță organizatorii.

Alina Staicu (n. 1982) trăiește și lucrează la Cluj-Napoca, România. A absolvit Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca, specializarea Pictură în 2005, Masterat (2007) și Doctorat (2012) și predă în cadrul DSPP din 2013 la aceeași universitate.