Medic de la Cărbunești – accident lângă Filiași! Era băut!

Situație neplăcută atât pentru reprezentanții Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești, cât și pentru un medic de la Terapie Intesivă de aici, implicat ieri dimineață într-un accident rutier pe care el l-a produs, primele informații arătând că șoferul era sub influența băuturilor alcoolice. Accidentul a avut loc la Brădești, lângă Filiași, medicul fiind în drum spre Tg Cărbunești, unde la ora 08.00 urma să intre în tură. N-a mai ajuns aici, ci a fost preluat de o salvare și dus la spital la Craiova, colegii săi acordându-i primul ajutor, ulterior el refuzând să fie internat în unitatea medicală.

Evenimentul rutier s-a produs în localitate, pe o porțiune de drum drept. La un moment dat medicul a acroșat o dubă parcată pe marginea șanțului, ceea ce i-a dezechilibrat mașina sa. Autoturismul s-a rostogolit de câteva ori peste cap și s-a oprit într-un gard, fără să fie altcineva rănit, cu execepția conducătorului autor, după cum a menționat IPJ Dolj. „La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit faptul că, un autototurism condus de un bărbat de 32 de ani, din Craiova, pe DN 6, pe raza comunei Brădeşti, din direcţia Craiova către Filiaşi, ar fi acroşat un autoturism parcat, răsturându-se ulterior în afara părţii carosabile. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cel în cauză a fost transportat la spital conştient şi cooperant, pentru acordarea de îngrijiri medicale şi recoltarea de probe biologice necesare stabilirii alcoolemiei. În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”, a transmis Poliția din județul vecin. Pentru colegii de la Cărbunești vestea implicării medicului în accident a fost un șoc, nimeni neașteptându-se la așa ceva. Din contră, medicul era așteptat să intre în tură, locul său fiind luat imediat de șefa care conduce Urgențele de la acest spital. Directorul Constantin Târziu exclude posibilitatea ca medicul să fi intrat beat în tură, el menționând că până acum nimeni nu i-a semnalat astfel de probleme din partea craioveanului. „Nu am auzit niciodată că a băut. Probleme în schimb avea. A avut o ciroză hepatică de cauză necunoscută, era propus pentru transplant hepatic și de câteva ori chiar a fost internat la Cluj. La început nici nu a vrut să-mi spună, dar apoi mi-a confirmat. Am întrebat colegii dacă știau despre așa ceva, pentru că eu nu pot să fiu lângă fiecare medic în fiecare secție, cum e cazul lui, să văd dacă sunt probleme. În secție era șefa de la Urgențe și dacă îl vedea cred că îl trimitea acasă, nu îl lăsa așa. Sau, dacă nu aveau ei curajul, îmi spunea mie. E medic de terapie intensivă, care trebuie să intri la nevoie imediat în sala de operație. Sunt bolnavi care au nevoie de el, iar ceea ce s-a întâmplat acum mi se pare de neconceput”, a menționat Târziu. Managerul de la Târgu Cărbunești spune că unitatea medicală va face propriile verificări și va dispune în confuncție de concluziile finale.

Gelu Ionescu