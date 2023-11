Medalii pentru sportivii unui club de karate din Târgu Jiu

În weekendul 11-12 noiembrie, Clubul Sportiv ”Karate Kyokushinkai” Târgu Jiu a participat la Cupa Internațională Mas Oyama, ediția a XIII-a, la Sibiu, competiție organizată de Federația de Kyokushinkai Tradițional ”Mas Oyama Spirit”, președinte shihan Horațiu Adrian Neagoie, 7 dan. La această competiție au fost prezenți 250 de sportivi din șase țări: România, Japonia, Grecia, Ungaria, Bulgaria și Serbia.

Toți cei 28 de sportivi ai echipei de karate din Târgu Jiu s-au comportat exemplar și au avut evoluții frumoase, aducând acasă zeci de medalii. Dintre toți, s-au remarcat Merfu Anastasia, Stega Roberta și Zlate Ianis. Merfu Anastasia a primit premiul competiției de Best Technique, reușind să urce pe podium la toate categoriile la care a concurat. Titlul de Best Fighter l-a primit Stega Roberta, care a obținut locul I și medalie de aur la kumite. Titlul de Best Spirit l-a primit Zlate Ianis, pentru merite deosebite și spirit marțial.