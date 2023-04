Meciul Vieții pentru Florin Bejinaru

Ultimul antrenor al formației Pandurii Târgu-Jiu, unul dintre oamenii care au muncit o viață în slujba echipei-fanion a Gorjului, are nevoie disperată de ajutor. Florin Bejinaru a suferit o operație pentru o tumoare cerebrală și a fost operat de urgență într-un spital din București. Mai departe, el este nevoit să urmeze un tratament într-o clinică de specialitate din străinătate, iar banii de care are nevoie, circa 30.000 de euro, sunt peste puterea materială a familiei sale. Pentru a strânge suma necesară, s-au mobilizat mai mulți oameni din fenomen, împreună cu autoritățile locale. Pandurii Târgu Jiu Old Boys, Primăria Târgu Jiu și AJF Gorj au răspuns prezent apelului lansat de publicistul Dorin Brozbă, împreună cu Dan Marinescu, Mihai Stelescu și Ionel Marius. Marți, 4 aprilie, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor din Târgu-Jiu va avea loc un meci caritabil organizat de Pandurii Old Boys. Evenimentul va aduce pe parchetul sălii foști mari jucători ai echipei naționale din mai multe generații, dar și foști jucători ai echipei Pandurii. Și-au anunțat participarea nume precum Sorin Cârțu, Emil Săndoi, Eugen Neagoe, Aurel Țicelanu, Rică Neaga, Florin Prunea, Emil Dică sau Cristi Pustai. Organizatorii promit și alte surprize. De asemenea, din echipa celor de la Pandurii Old Boys nu vor lipsi Nelu și Doru Mihuț, Porojnicu, Catană, Olaru, Marinescu, Cățelu, Ionel Marius, Eșeanu, Mladin sau Sorin Găman. Lovitura de începere va fi dată de foștii panduri Bebe Dorobanțu și Cornel Grama.

Cu această ocazie, AJF Gorj va scoate la vânzare o serie de mingi de la Campionatul Mondial, fiind puse la dispoziția colecționarilor și cărți din edițiile limitate din istoria clubului Pandurii, semnate de Dorin Brozbă. Toate încasările vor fi donate pentru salvarea antrenorului Florin Bejinaru. Pe lângă faptul că va pune la dispoziție Sala Sporturilor, Primăria Târgu Jiu va face și alte demersuri cu același scop la concertele organizate cu ocazia Festivalului Etniilor. În Piața Prefecturii, de la ora 19.00, va avea loc joi, 6 aprilie, un concert susținut de Taraful Constantin Lătărețu, Diana Matei și Taraful Cleante.

Florin Bejinaru s-a aflat în slujba formației Pandurii Târgu Jiu de peste 30 de ani, atât ca fotbalist cât și ca antrenor.

Cătălin Pasăre