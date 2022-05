Mateiu rămâne în Bănie

Mijlocașul central Alexandru Mateiu are șanse foarte mari să joace și în următoarele două sezoane pentru Universitatea Craiova. Ajuns la 32 de ani, cel mai vechi jucător din lotul Ştiinței, alături de Nicușor Bancu, va accepta oferta conducerii juveților pentru viitorul campionat. Înțelegerea fotbalistului brașovean va expira în vară, dar patronul Mihai Rotaru nici nu vrea să audă de o despărțire. Finanțatorul din Bănie își dorește ca Mateiu să rămână un jucător-simbol pentru Universitatea și l-a comparat pe acesta cu celebrul Francesco Totti, internațional italian care și-a legat întreaga activitate fotbalistică de AS Roma. „Nici de glumă nu este bună plecarea lui Mateiu, el este sufletul nostru. El va fi Totti al Craiovei”, a declarat Rotaru. Mateiu evoluează la Universitatea de opt ani. Conform Prosport, fotbalistul are stipulat în noul contract și o opțiune de prelungire din 2023. Jucătorul venit de la FC Brașov are 248 de meciuri pentru Craiova, echipă pentru care a înscris de 11 ori. În actuala ediție, a evoluat în 26 de partide, a marcat un gol şi a oferit o pasă decisivă. În Bănie, Alexandru Mateiu a câştigat două Cupe ale României şi o Supercupă. Este cotat de site-ul transfermarkt la 550 de mii de euro. În 2014, a fost primul transfer sonor la promovarea echipei în prima ligă. Pentru serviciile sale s-au plătit 250.000 de euro. Până la ora acestui material, Universitatea Craiova nu a făcut o precizare referitoare la noul contract al mijlocașului.

Cătălin Pasăre