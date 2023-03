Măsuri pentru angajați – Taxele pe muncă ar putea fi reduse

Coaliția de guvernare analizează mai multe scenarii pentru reducerea taxării pe muncă. Unul dintre scenariile reducerii poverii pe muncă este reducerea CASS în decurs de doi ani.

Potrivit unor surse Antena 3 CNN, contribuțiile sociale ale urma să fie reduse în primul an cu două procente și în al doilea an cu trei procente. Această reducere ar aduce un plus la salariul românilor plătiți cu minimul pe economie 56 de lei în primul an, iar din al doilea an, 140 de lei. Salariul minim brut pe economie este în acest moment de 3000 de lei.