Martic revine în Bănie

Continuă ,,repatrierile” la Universitatea. După ce a renunțat la francezul Antoine Conte, Craiova și-a acoperit banda dreaptă cu un jucător care a mai evoluat în Bănie. Este vorba despre Ivan Martic (31 de ani), fotbalistul cu dublă naționalitate: elvețiană și croată. Revenirea sa pe ,,Ion Oblemenco” naște anumite semne de întrebare. În august 2020, Martic a semnat cu FC Sion, acolo unde a bifat doar 18 partide, iar în ultimul sezon a evoluat doar la echipa a doua a elvețienilor. La prima sa aventură în Bănie, fundașul dreapta a îmbrăcat de 75 de ori tricoul alb-albastru, perioadă în care a marcat cinci goluri și a oferit șapte pase decisive. Are în C.V. echipe precum St. Gallen, FC Schaffhausen, Hellas Verona, Spezia sau Rijeka. ,,Ivan Martic a revenit după ce a plecat Conte. A fost în țara lui natală și a revenit la noi. E deja în Austria și se antrenează cu restul. Poate și el să joace fundaș central. Poate la mijloc să mai căutăm jucători, dar avem oricum și acolo destule soluții”, a confirmat președintele Universității, Sorin Cârțu. Oficialul clubului spune că vor mai urma veniri, dar tinerii echipei trebuie să crească în acest sezon. „Vom mai face transferuri, dar e și un echilibru pe care vrem să îl menținem. Am avut anul trecut niște jucători care au confirmat: Screciu, Baiaram, Markovic, Cîmpanu. Și încercăm pentru anul acesta să cultivăm mult această stare de lucru la care au ajuns acești jucători. Vrem să le dăm mai mult încredere și să-i facem foarte importanți pentru echipă, să ne dea speranță pentru următorii 5-6 ani. Nu vrem nici să aducem jucători doar să fie la număr. Nu asta e interesant. Nici nu avem vreun buget nelimitat, să ne batem cu nu știu ce echipă. De vândut, nu vrem să vindem. Vrem să ținem jucătorii tineri, să ne creăm niște premise pentru fotbalul mare și să facem din cei niște jucători foarte importanți pentru Universitatea Craiova”, a adăugat președintele oltean. Cârțu nu exclude plecarea lui Dan Nistor (34 de ani). S-a speculat că mijlocașul ar putea ajunge la FC Argeș. „Nu știu ce să spun. Nistor e un jucător care e sub contract cu noi, nu știu care sunt gândurile lui. Într-adevăr, joacă mai puțin, și în meciurile trecute, și în astea de pregătire. Înseamnă că este ceva, cu toate că lui i s-a prelungit contractul când juca mai puțin. Nu știu dacă îl mulțumește situația asta”, a declarat fostul atacant al Craiovei Maxima.

Cătălin Pasăre