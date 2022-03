,,MARŞUL PENTRU VIAŢĂ“, un eveniement cu numeroşi participanţi la Târgu-Jiu

Reşedinţa judeţului Gorj a fost sâmbătă, 26 martie 2022, începând cu ora 13.00, gazda unui eveniment deosebit: ,,MARŞUL PENTRU VIAŢĂ“, eveniment ajuns la cea de-a X-a ediţie la nivel local.

Numeroşi participanţi au luat parte la această manifestare pentru apărarea drepturilor copiilor născuţi şi nenăscuţi, iar punctul de plecare al participanţilor a fost Biserica cu hramul ,,Înălţarea Domnului“ din zona Paralela 45 a oraşului. La eveniment au participat şi 13 preoţi din cadrul Protoieriei Târgu-Jiu Sud, profesori de religie şi nu numai. Traseul manifestării a fost: Biserica ,,Înălţarea Domnului“-str. Victoriei-Parcul Central ,,Constantin Brâncuşi“-Biserica cu hramul ,,Sfinţii arhangheli MIhail, Gavriil şi Rafail“ din Piaţa Prefeturii Gorj-str.Eroilor-Parcul ,,Coloanei fără de sfârşit“. Organizatorii ediţiei din acest al MARŞULUI PENTRU VIAŢĂ sunt asociaţia ,,Down Art Terapy“, filiala Târgu-Jiu a asociaţiei VASILIADA aflată sub patronajul Mitropoliei Olteniei, asociaţia Pro Vita Gorj, Euro Education Federation şi Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi, filiala ,Sf.cuvios Irodion de la Lainici“-Târgu Jiu.

,,Ne bucurăm de faptul că, după doi ani de pandemie în care manifestarea s-a desfăşurat on-line, anul acesta avem posibilitatea de a ne întâni şi a participa din nou fizic la evenimentul MARŞUL PENTRU VIAŢĂ“, ne-a declarat dl. Radu Buţu, preşedintele asociaţiei ,,Down Art Terapy“ şi unul dintre organizatori. De remarcat este faptul că MARŞUL PENTRU VIAŢĂ este organizat la nivel naţional, în Bucureşti şi multe oraşe mari din ţară, în preajma marii sărbători a Bunei Vestiri pentru a evidenţia faptul că viaţa unui copil începe de la momentul concepţiei şi femeile însărcinate trebuie ocrotite şi încurajate să aducă pe lume un om nou, om care poate schimba destine şi poate aduce multă bucurie. Tema din acest an a Marşului este ,,Egalitate, echitate şi sprijin- din prima secundă şi întreaga viaţă“. ,,Ideologizarea avortului ascunde drama crizei de sarcină, respinge ideea de sprijin şi- astfel- generează inegalitate de şanse; pentru fiecare copil egalitatea de şanse începe înainte de a veni pe lume. Aşa cum un copil nenăscut nu are aproape nici o şansă în faţa chiuretei ginecologice, o femeie în criză de sarcină nu are aproape nici o şansă în faţa ,,chiuretei“ sociale, care ia forma lipsei oricărui ajutor, a ostracizării din partea celor pe care îi iubeşte, a incriminării ei pentru că este însărcinată şi pentru că, astfel, încurcă planurile şi dorinţele altora“, se arată în comunicatul organizatorilor MARŞULUI PENTRU VIAŢĂ.

Masterand în teologie, Stochiţoiu Marius