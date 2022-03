,,MARŞUL PENTRU VIAŢĂ“, ajuns la ediţia a XII-a la Târgu Jiu

Odată cu ridicarea restricţiilor şi a stării de alertă, filiala Gorj a asociaţiei PRO-VITA va relua activităţile care se desfăşurau în mod obişnuit până la începerea pandemiei de coronavirus. Între aceste activităţi se numără şi organizarea MARŞULUI PENTRU VIAŢĂ, ediţia din acest an desfăşurându-se sub genericul ,,Toate inimile bat pentru o nouă viaţă“.

Organizatorii manifestărilor sunt Asociaţia ,,Down-art terapy“, filiala din Târgu Jiu a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (ASCOR), asociaţia PRO-VITA Gorj, filiala Târgu Jiu a asociaţiei VASILIADA-Asociaţie aflată sub patronajul Mitropoliei Olteniei- şi Euro Education Fedaration. Luna martie este considerată în fiecare an Luna pentru viaţă, iar în 2022 manifestările bor debuta luni, 21 martie a.c. de Ziua internaţională a Sindromului Down (Trisomia 21) în Parcul Central ,,Constantin Brâncuşi“ din municipiul Târgu Jiu unde, de la ora 10.21, vor fi împărţite copiilor minimum 21 de cărţi ale Veronicăi Iani, Ana, personajul principal având sindrom Down. În aceeaşi zi, de la ora 17.21, participanţii la manifestări vor parcurge cu bicicleta un traseu simbolic de 21 de km, punctul de plecare fiind Piaţa Prefecturii din centrul oraşului. Joi, 24 martie 2022, în ajunul marii sărbători a Bunei Vestiri, la Biserica cu hramul ,,Sfinţii arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail“ din Piaţa Prefecturii Gorj, va fi săvârşită slujba Acatistului Sf.Stelian, ocrotitorul copiilor, după care participanţii la manifestări vor alcătui o cruce din lumânări, în memoria puncilor avortaţi, în Piata Prefecturii din municipiul Târgu Jiu. În ultima zi a manifestărilor grupate sub genericul ,,Toate inimile bat pentru o nouă viaţă“, sâmbătă, 26 martie a.c., la Târgu Jiu se va desfăşura MARŞUL PENTRU VIAŢĂ, cu începere de la ora 13.00, punctul de plecare al participanţilor la marş fiind Biserica cu hramul ,,Înălţarea Domnului“ din reşedinţa judeţului Gorj.

Primul ,,Marş pentru viaţă“ s-a desfăşurat în anul 1974, în oraşul american Washington DC, evenimentul fiind apolitic şi necofensional, dar deschis participării tuturor confesiunilor religioase şi formaţiunilor politice. În România prima activitate de acest gen a avut loc la Timişoara în anul 2008, iar în 2011 a avut loc prima ediţie la nivel naţional. Din anul 2015 evenimentul se desfăşoară cu temă şi dată comună atât în România, cât şi în Republica Moldova. Tema Marșului pentru viață din acest an este o invitație la a fi sinceri cu noi înșine și la a ne întreba: Cât ne pasă de femeile în criză de sarcină și cât le ajutăm concret, într-o societate în care egalitatea /și echitatea sunt idealuri publice? Mai mult, să facem un exercițiu de imaginație și să ne gândim cum ar fi fost dacă propria noastră viață era supusă alegerii de a ne naște?

Fiecare copil e un dar către lume, pe care suntem chemați să îl ocrotim, sprijinind mama care îl poartă!

Marius Stochiţoiu