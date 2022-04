Markovic l-a egalat pe Ivan în topul golgheterilor

Atacantul Universităţii, Jovan Markovic, a punctat de două ori în victoria echipei sale de sâmbătă seară. Craiova a trecut în deplasare de Farul Constanţa (0-3), în etapa a cincea din play-off-ul Casei Pariurilor Liga 1. Ştefan Baiaram şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor. „Mă bucur că am marcat și că am câștigat cele trei puncte. Mergem la Sepsi (n.r. – semifinala Cupei României) și apoi la Pitești să câștigăm. Pentru noi niciun meci nu e ușor pentru că ne dorim să câștigăm. Scorul a fost 3-0, ne bucurăm că am marcat repede.

Sperăm ca toate meciurile să fie la fel și să fim relaxați de la pauză. Reușitele mele au fost ceva ce au venit pe moment, nu le-am gândit. Încerc să marchez și să îmi ajut echipa.

Din punctul meu de vedere, atitudinea din timpul meciului și grupul nostru foarte unit ne fac o echipă foarte puternică. Nu ne gândim la FCSB sau la CFR. Noi ne vedem de jocul nostru”, a spus atacantul Universității Craiova. Markovic l-a egalat pe Andrei Ivan în clasamentul golgheterilor. Ambii jucători ai oltenilor au câte 12 goluri marcate.

Cătălin Pasăre