Mărio Găman, înainte de debut: ,,Va fi un an dificil”

Gilortul Târgu Cărbunești va avea o misiune mult mai grea în sezonul viitor. Trupa pregătită de Mario Găman și Bobi Staicu va evolua în Seria 7, alături de Ştiința Turceni, CSC Ghiroda și Giarmata Vii, Phoenix Buziaș, Voința Lupac, Viitorul Șimian, Universitatea Craiova 2, ACSO Filiași, Jiul Petroșani și CSM Deva. Oficialii formației gorjene anticipează un campionat mult mai greu ca precedentul, unul în care au terminat pe podium. Primul meci are loc vineri împotriva timișenilor de la CSC Ghiroda și Giarmata Vii. Partida dintre cele două formații se va de la ora 18.00, pe Stadionul ,,Cristinel Răducan”. Antrenorul Mario Găman a vorbit, pentru pagina oficială a clubului, înainte de debutul oficial. Principala problemă a Gilortului o reprezintă accidentările unor jucători-cheie, dar lipsesc și transferurile la nivel de juniori. ,,Ne apropiem cu pași repezi de începutul unui nou sezon. Suntem într-o grupă dificilă, din punctul meu de vedere cea mai echilibrată serie din toate cele 10, cu echipe stabile din punct de vedere financiar, echipe care au făcut transferuri notabile, deci va fi un an dificil și orice punct sau puncte câștigate vor conta foarte mult în economia clasamentului. Noi venim după o perioadă grea, cu antrenamente dificile. Nu sunt mulțumit de faptul că o parte din jucătorii importanți au avut probleme cu accidentările și nu au avut continuitate în pregătire și asta mă îngrijorează foarte mult. La capitolul juniori, suferim foarte mult, dar eu am încredere în acest nucleu de jucători și în acest grup unit că ne vom ridica la nivelul celorlalte echipe din serie și că vom face din nou lucruri mărețe”, a declarat antrenorul. În ceea ce privește meciul cu Ghiroda, Găman anticipează o confruntare interesantă. ,,Ne așteaptă o partidă dificilă în compania celor de la Ghiroda, o echipă foarte puternică, cu jucători cu experiență mare, cu un antrenor foarte bun, o echipă care joacă fotbal. Cred că va fi o partidă disputată și că echipa care va fi mai inspirată va câștiga. Așteptăm lumea la stadion. Sunt fericit că și galeria va fi lângă noi, deci sunt toate premisele ca băieții nostrii să facă o partidă bună”, a declarat tehnicianul.

În ultimul amical al verii, Gilortul a remizat cu Viitorul Şimian, scor 3-3. Ionuț Gîlcescu (23’), Alexandru Avrămescu (29’) și Bogdan Dănăricu (64’) au marcat pentru gazde.

Gilortul în meciul cu Şimian: Iuțalîm (46’ Oprița) – Nejoiu (46’ Lazăr), Siewe, Marina, Bărănescu (58’ Diaconescu) – Avrămescu (cpt, 71’ Brujan) – Săulescu (46’ Ionașcu), Oprișa (83’ Roșu), Habet (77’Căldăraru) – Gîlcescu (65’ Marica), Meliță (54’ Dănăricu).

Pentru Gilortul nu au evoluat Constantin Roncea și Leonard Gheorghe.

Cătălin Pasăre