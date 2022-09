Manu Tomescu denunță BLATUL între liderii sindicali și guvernanți

Protestele salariaților din CE Oltenia continuă la Târgu-Jiu, Motru, Craiova, acestea fiind susținute săptămânal. Ei cer aplicarea în totalitate a Legii 197/2021.

În mesajul său, vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, Manu Tomescu, acuză din nou blatul între liderii de federații și politicienii vremii.

,,Fiți demni!”

De asemenea, acesta îi cheamă pe angajații Complexului în stradă:

,,De 7 ani de când sunt lider de sindicat, eu am crezut și am luptat neîncetat pentru drepturile și interesele noastre, ale tuturor salariaților din C.E.Oltenia, indiferent de câte piedici mi s-au pus sau de cât de greu mi-a fost!

Chiar dacă în tot acest timp foarte mulți dintre cei în care am crezut și le-am fost alături în acțiuni sindicale, s-au abătut de la statutul sindicalismului real, pentru a beneficia de diverse avantaje, afaceri sau sinecuri, eu rămân pe același drum pe care mi le-am ales în urmă cu 7 ani!

Le mulțumesc tuturor celor care îmi sunt alături în această luptă, le mulțumesc colegilor din Sindicatul Energia Rovinari și tuturor celorlalți camarazi care vin alături de noi la protestele făcute pentru drepturile și interesele salariaților din C.E.Oltenia!

Amintiți-vă cu toții că permanent guvernanții fiind pe blat cu anumiți sindicaliști din C.E.Oltenia, nu au acceptat niciodată să ne recunoască activitățile ca fiind activități desfășurate în condiții speciale de muncă! Noi nu ne-am lăsat, nu am abandonat această luptă și nu am acceptat nici-un compromis, iar astăzi beneficiem cu toții acest drept, chiar dacă câțiva boși din sindicate spuneau că le vindem iluzii oamenilor!

Astăzi continuă același BLAT între guvernanți și anumiți boși din sindicate, și vă jur că acest blat este doar în folosul lor, și în defavoarea noastră, a salariaților care muncim cu adevărat în această companie!

Stimați colegi, dacă până la urmă guvernanții au înțeles și au acceptat ca perioada lucrată înainte de anul 2001 să ne fie perioadă considerată ca activitate lucrată în condiții speciale de muncă, iar din august 2021 suntem încadrați tot în condiții speciale de muncă, de ce să nu le cerem să ne recunoască ce este al nostru !? De ce să le acceptăm ABUZUL prin care nu ne recunosc condițiile de muncă în care ne-am desfășurat activitățile timp de 20 de ani, între 2001 și 2021 !? Stimați colegi, fiți demni și nu vă mai lăsați furați, mințiți, batjocoriți, păcăliți, umiliți, manipulați și intimidați de cei care ar trebui să vă reprezinte interesele, indiferent că este vorba de politicieni sau sindicaliști!”, mai transmite Manu Tomescu angajaților din cariere și termocentrale.

M.C.H.