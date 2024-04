Manifestarea omagială „Brâncuși – esența lucrurilor”, la Institutul Cultural Român din București și la Târgu Jiu

Cu ocazia Zilei Naționale Constantin Brâncuși, la 148 de ani de la naşterea celui mai mare sculptor pe care l-a dat România, a cărui operă a marcat creaţia artistică a secolului al XX-lea, Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgu Jiu, Centrul de Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”, Institutul Cultural Român și Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” au organizat manifestarea „Brâncuși – esența lucrurilor”, constituită dintr-o serie de evenimente culturale, care s-au ținut la București și la Târgu Jiu.

A existat un număr mare de parteneri la aceste manifestări omagiale: Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Târgu Jiu a UAP, Universitatea „Constantin Brâncuși”, Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”, Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu”, Liga Femeilor Gorjene „Arethia Tătărescu” și Palatul Copiilor din Târgu Jiu. Partenerii media au fost Agerpres, Radio România Internațional, Radio România Actualități, Radio România Cultural, Radio România Oltenia-Craiova, TVR Craiova, Gorjeanul, Intell News, TârguJiuOdinioară.ro, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – Târgu Jiu. Sponsori: Aqua Carpatica și Domeniile Sâmburești.

Duminică, 18 februarie, în Sala mare a Institutului Cultural Român din Capitală, au avut loc conferința „Constantin Brâncuși, între tradiție și modernism”, lansarea cărții „Istoricul asamblului monumental realizat de Constantin Brâncuși la Târgu Jiu, din documente de arhivă (perioada 1937-1989)”, expoziția „Masa Tăcerii” și experimentul „Dialog cu Brâncuși”. În sală au fost prezenți artiști, scriitori, profesori, medici, cercetători, ziariști, reprezentanți ai conducerii ICR și ai Primăriei Târgu Jiu, membri ai unor organizații culturale și, în general, iubitori ai artei brâncușiene.

Inițiatoarea evenimentului organizat la sediul ICR, de mare complexitate și de un real succes, a fost doamna Ioana Apostolescu, directoare în cadrul Direcției Promovare și Comunicare a ICR. Ideea a venit în urma unei discuții pe care a avut-o cu Sorin Buliga și Adrian Bândea (managerul Centrului „Brâncuși”), cu ocazia participării domniei sale la evenimentele din 27 octombrie 2023, organizate la Târgu Jiu de Centrul „Brâncuși”, în colaborare cu ICR. Efortul considerabil de a aduce, din diverse orașe ale țării și de a monta, în Sala mare, lucrările sculptorilor laureați, îi aparține domnului Adrian Bândea.

În deschidere, a vorbit domnul Liviu Sebastian Jicman, președintele ICR, care s-a declarat încântat de programul bogat și de faptul că, pe lângă vernisajul expoziției, vor fi și o conferință Brâncuși și o lansare de carte privind capodopera artistului din Târgu Jiu, menționând, de asemenea, parteneriatul ICR cu Centrul „Brâncuși”, ce se poate prelungi și în edițiile viitoare ale manifestării „Brâncuși – esența lucrurilor”, din țară și din străinătate. Domnul Adrian Dan Bândea a prezentat programul manifestării și a mulțumit, îndeosebi, U. A. P. din România și conducerii Primăriei Târgu Jiu, pentru ajutorul acordat.

Conferința susținută de Sorin Buliga, prezentată pe bază de imagini, s-a axat, în principal, pe decelarea surselor unor opere brâncușiene, a căror clarificare este relativ dificilă, mai ales datorită ambivalenței de tip arhaic/modern ce caracterizează multe dintre creațiile artistului. Acestea nu pot fi sesizate unilateral, ci printr-o abordare pluri – și interdisciplinară, ținându-se cont de influențele tradițiilor populare românești, religiei ortodoxe, „creștinismului cosmic”, avangardei pariziene și filosofiilor din spațiul indo-tibetan, asupra sculptorului.

Sorin Buliga a lansat și cartea bilingvă „Istoricul ansamblului monumental realizat de Constantin Brâncuși la Târgu Jiu, din documente de arhivă (perioada 1937-1989)” – autori: Sorin Buliga, Adina Andrițoiu, care prezintă etapele realizării capodoperei, folosind imagini de arhivă.

Expoziția „Masa Tăcerii” (care s-a ținut în perioada 18 februarie – 3 martie, având intrare liberă) a adus în fața publicului bucureștean lucrări ale artiștilor care au câștigat Premiul Național „Constantin Brâncuși”, oferit anual de ICR și de Centrul „Brâncuși”, în perioada 2016-2023: Liviu Mocan, Aurel Vlad, Peter Jacobi, Mircia Dumitrescu, Laurențiu Mogoșanu, Nicolae Fleissig, Maxim Dumitraș, Mircea Darie Dup, Mihai Țopescu, Paul Popescu și Vlad Ciobanu.

La vernisajul expoziției curatoriate de sculptorul Liviu Mocan, acesta a cerut publicului ca, mai întâi, „să tăcem puțin, în jurul Mesei Tăcerii, sugerată printr-un cerc în mijlocul expoziției”. A specificat apoi faptul că demersurile culturale și artistice au avut, dintotdeauna, două tendințe: una spre periferie și o alta spre centru. Ultima este observată în cazul expoziției de față, unde „cei 11 sculptori se adună în jurul spiritului, al tăcerii, gravitând în jurul lui Brâncuși, așa cum unele planete gravitează în jurul unui soare”.

Expoziția a fost prezentată de criticul de artă Ruxandra Dreptu, care mărturisea că a avut senzația că se află într-un sanctuar, gândit de artistul Liviu Mocan, în care fiecare lucrare are un mesaj de transmis, ce se datorează creatorului Constantin Brâncuși.

Doamna Rodica Mocanu a simțit, de asemenea, sacralitatea cu care este încărcat spațiul expozițional, realizând că aici sunt reprezentate, simbolic, epocile civilizației: epoca de piatră, epoca de fier și epoca de bronz (natura fiind reprezentată prin lemn). Mai există și o altă epocă, mai discretă, în afara acestui spațiu sacru, și anume „epoca digitală”. Cum artiștii au adoptat mereu prima tehnologie care apărea în timpul lor, este firesc să se ajungă astăzi la artă digitală, care nu este neapărat frumoasă, ci interesantă și spectaculoasă. Aceasta schimbă însă unele aspecte, cum ar fi auctorialitatea, piața artei și mijloacele de expresie. Întâmpină și dificultăți privind arhivarea, circulația și vizualizarea. Ținând cont că aceste tehnologii moderne ne-au afectat pe toți, rămâne de văzut modul în care o va face și arta digitală. Efectele se văd mai ales în rândul generației tinere, deoarece „omul s-a schimbat, gândește altfel, în alt ritm și are alte așteptări”. În acest mod, domnia sa a făcut trecerea spre prezentarea celor „două produse digitale”, rezultat al cercetărilor domnului Florin Marc, care la bază este inginer, dar cu studii de sculptură și de artă digitală, actualmente doctorand în domeniul inteligenței artificiale și al realității virtuale, la Scoala Doctorală de Teatru și Film UBB Cluj-Napoca (unde doamna Rodica Mocan este profesor).

Domnul Florin Marc a prezentat un experiment de realitate virtuală, numit „Dialog cu Brâncuși”, care a dat publicului prezent posibilitatea de a „comunica”, prin intermediul tehnologiei de inteligență artificială, cu marele sculptor. Mai exact, el a propus două instalații, una de realitate virtuală și o alta în fața unui ecran, pentru a încerca să creeze un dialog cu un avatar, realizare care are în spate mai multe tehnologii, printre care și AI. I se puteau pune astfel întrebări avatarului Brâncuși, care răspundea în limita informațiilor introduse în program.

Manifestarea de la ICR a avut loc în paralel cu Târgul de Turism al României (ediția de primăvară), de la Romexpo, București (în perioada 15-18 februarie), aflat la cea de-a 48-a ediție a sa. Centrul „Brâncuși”, în colaborare cu Primăria Municipiului Târgu Jiu și cu Primăria Comunei Pestișani au avut prilejul să participe în cadrul acestuia, cu scopul de a promova obiective culturale, istorice și naturale ale municipiului Târgu Jiu și ale județului Gorj, care au în prim-plan patrimoniul brâncușian.

Seria evenimentelor omagiale Brâncuși a continuat și a doua zi, la Târgu Jiu, cu expoziția de pictură „Looking Soul” a artistului plastic Costel Dobrițescu (curator: conf. univ. dr. Vasile Fuiorea), ținută la Galeria de Artă „Constantin Brâncuși”, expoziția „Istoria în fotografii a Coloanei fără Sfârșit”, cuprinzând imagini din Arhiva Gorjan ce ilustrează ridicarea Coloanei în perioada 1937-1938, prezentată de doamna Carmen Alexandru la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” și spectacolul ,,Și iarăși voi zbura” (recital de muzică și poezie), susținut de actori ai Teatrului Dramatic ,,Elvira Godeanu” și de interpreți ai Ansamblului Folcloric „Doina Gorjului”, cu un invitat special: prestigiosul actor Marius Bodochi.

Sorin Buliga