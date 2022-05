Mai rămâne Troupe la Târgu-Jiu?

Are 39 de ani, dar a demonstrat, încă o dată, că este un lider veritabil. Porter Troupe a impresionat în acest sezon în maioul CSM-ului, iar conducerea gorjenilor îl vrea pe american pentru încă un an. Căpitanul echipei din Târgu-Jiu ar fi tentat să mai continue în LNBM, dar a admis că este obișnuit să se bată la primele locuri și vrea o garanție în acest sens. Dacă nu, este foarte probabil ca sportivul de peste ocean să se retragă. ,,Cred că mai pot evolua la acest nivel, inclusiv din punct de vedere fizic, dar, de la meci la meci, simt că este mai greu, iar din sezonul viitor, când va mai trece un an, probabil va fi şi mai greu. Îmi doresc un proiect serios, un proiect ambiţios, pentru că sunt obişnuit să joc la un alt nivel şi îmi doresc ca publicul să-şi amintească de mine la acest nivel. Dacă voi vedea perspective, mă gândesc la ce o să fac”, a precizat Troupe. În actuala stagiune, americanul a jucat toate cele 30 de partide cu medii de 14 puncte, 3,7 pase decisive, 3,6 recuperări și 1,1 intercepții, cu 38,6% de la 3 puncte și 90,9% la libere. Evident, antrenorul Claudiu Alionescu a declarat că Porter Troupe ar fi o adiție utilă pentru orice echipă de primă ligă. Principalul CSM-ului ar vrea ca fostul său coechipier să rămână la Târgu-Jiu, mai ales că experiența sa îl recomandă și pentru un rol în staff. ,,Cu siguranţă! Nu cred că este vreun antrenor care să nu şi-l dorească, pentru că, în primul rând, joacă cu sufletul, şi asta se vede. Aici este marea diferenţă între el şi alţi jucători, care ar putea veni la Târgu-Jiu. Indiferent de situaţia în care se va afla în meci, indiferent de modul în care se va desfăşura acel meci, va da 100%. Face asta nu numai la meciuri, ci şi la antrenamente. În plus, este o voce în vestiar şi, nu în ultimul rând, este un mare ajutor al nostru în ceea ce priveşte pregătirea meciurilor”, a spus Alionescu. CSM Târgu Jiu a terminat sezonul pe locul 12, cu 11 victorii și 19 înfrângeri.

Cătălin Pasăre