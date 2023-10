MAI BINE MAI TÂRZIU DECÂT NICIODATĂ! – Ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor naturale. Combaterea inegalităților pentru un viitor rezilient. Integrarea unui sistem de avertizare timpuriu

Și anul acesta Organizația Națiunilor Unite a marcat celebrarea Zilei Internaționale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale în data de 13 octombrie 2023. Desigur, mai mult ca niciodată, ne preocupă sau sper acest lucru, evoluția la nivel planetar a schimbărilor climatice. În acest sens și noi în România am încercat în ultimii ani fiecare persoană, organizație în parte, fiecare instituție guvernamentală să ne unim forțele pentru a deveni capabili să informâm populația și societatea civilă în timp util.

În fiecare an, Fundația „Grupul de Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă”, împreună cu Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, începând cu 12 ocotombrie 2016, am organizat Forumul dedicat Zilei internaționale pentru reducerea riscului dezastrelor naturale, beneficiind de o expetiză prețioasă formată din specialiști din mediul academic, universitar, guvernamental, cât și al experților din Uniunea Europeană și întreaga lume, inclusiv IMM-uri și societatea civilă.

Clustere regionale au fost parte din consultările și deciziile luate pentru un viitor predictibil, rezilient în raport cu evenimente nedorite declanșate pe cale naturală , dar nu numai.

Vinerea trecută, în 13 octombrie, în cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului am fost prezenți cu toții în cadrul forumului dedicat Zilei internaționale pentru reducerea riscului dezastrelor naturale, iar alături de noi am avut plăcerea să avem invitați ce și-au expus punctele de vedere , dar și ne-au asigurat de sprijin în ceea ce privește anumite demersuri în progresul informării în timp util a populației.

Cuvântul de deschidere al domnului Director al Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului dr. Constantin Ionescu a reliefat obligația de a atrage proiecte europene finanțabile și beneficiile dezvoltării rețelei de monitorizare a cutremurelor din România, dar și parteneriate strategice în decursul timpului ce au colaborat în documentarea și instruirea specialiștilor de azi și de mâine.

Am remarcat în cuvântul domniei sale grija pentru finanțările necesare modernizării Institutului, cât și dorința de a aduce tineri specialiști pe care să-i formeze în timp.

Desigur, anul 2023 a adus ca noutate zona de nord a Olteniei, și anume Târgu Jiu care în data de 14.02.2023 a resimțit un cutremur de o magnitudine de 5,7 grade pe scara Richter (la o adâncime de 6.3km).

Domnul Director dr. Constantin Ionescu a subliniat în cadrul forumului faptul că acele cutremure au fost unele de suprafață care nu au legătură cu descărcările tectonice din Vrancea. De asemenea și în municipiul Râmnicu Vâlcea s-a resimțit cutremurul din 14.02.2023, dar și în Arad, Sofia și Belgrad, fiind vorba despre falii seismice care traverseză teritoriul românesc în condițiile în care România este una dintre țările europene cele mai expuse la pericolul cutremurelor.

Ulterior, în cadrul forumului a luat cuvântul doamna Consilier de Stat pe lângă Cabinetul Primului Ministru Marcel Ciolacu – Dr. Geograf Mihaela Frasineanu. Domnia sa a subliniat eforturile celor prezenți de a strânge rânmdurile într-o colaborare de cercetare și informare și posibilitățile disbonibile prin Programul Național de Redresare și Reziliență a României (mecanism creat la nivelul Uniunii Europene) ca instrument financiar. Planul Național poate oferi soluții de invenstiții publice până în anul 2026 – alocarea financiară totală pentru România fiind de 29,2 mld euro și are peste 14 milioane euro sub formă de granturi și 14,9 mld euro sub formă de împrumuturi.

Directorul general al INCDPF, domnul dr. Viorel Constantin Ionescu, a venit cu propunerea creării unui consiliu consultativ, cu sprijinul doamnei Consilier de Stat dr. Mihaela Frăsineanu, care să aducă permanent în atenția autorităților măsurile de protejare, informare, dar și măsurile necesare în cazul producerii unui seism.

Conf. Dr. Ing. Cristiana Sîrbu, președintele Fundației „Grupul de Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă”, organizația ce a inițiat acest forum dedicat celebrării Zilei internaționale pentru reducerea riscului dezastrelor naturale în anul 2016, a subliniat importanța colaborării permanente a tuturor factorilor de decizie în cazul unor dezastre naturale, pe lângă cutremure putem lua în considerare și seceta excesivă din ultimii 10 ani cu trimitere către o grijă sporită față de rezervele de apă din sol și totodată a subliniat preocuparea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” a cărei președinte este domnul prof. univ. emerit dr. ing. Valeriu Tabără, față de munca de îndrumare și cercetare.

Agricultura trece prin schimbări dramatice, iar agricultorii scot producții din ce în ce mai scăzute, preconizându-se o explozie a prețurilor pentru anul 2024.

Intervenția domnului colonel ing. Francisc Senzaconi din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a fost una interesantă, dânsul prezentând metodele din ce în ce mai moderne de monitorizare și intervenție în caz de dezastre. Interactiunea avută cu participanții evidențiază existența unei griji permanente în pregătirea specialiștilor în asemenea situații dramatice.

În cadrul forumului au fost prezentate de către domnul Irinel Dinu asigurările disponibile în cazul dezastrelor naturale PAID, subliniind necesitatea întelegerii noțiunii de asigurare de către toate persoanele.

Nu putem trece cu vederea materialul prezentat de către domnul Acad. Dan Bălteanu, Directorul Institutului de Geografie al Academiei Române, cât și a colaboratorilor dânsului, care au adus în atenția tuturor disparitățile dintre regiunile din România, cât și investițiile în creșterea modului de reziliență în zonele sărace ale țării.

Cuvântul domnului Prof. Emil Constantinescu, Președinte fondator al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și fost Președinte al României ăn perioada 1996 – 2000, a subliniat grija domniei sale în fiecare an de a prezenta în dezbaterile dedicate acestui eveniment, faptul că intervenția umană poate deveni la rândul ei un dezastru natural, că nu putem învinge natura, dar putem stopa acțiunea dezastroasă a omului.

De remarcat a fost excepționala prezentare a domnului dr. Ion Sandu, Președintele Societății Meteorologice Române, explicând de când și până când fenomenele de supraîncălzire ale planetei ne vor pune în situații deficile, fie ele și dezastre naturale.

Prezentarea doamnei Dr. Carmen Cioflan, Director Științific INCDFP ne-a adus în atenție fenomenele de tip tsunami, cutremurele și modul cum sunt monitorizate sistematic în România, dar și în Europa și întreaga lume.

Lucrările au fost susținute de materiale ce au evidențiat evenimentele extreme în contextul schimbărilor climatice prezentate de către domnul Dr. Bogdan Antonescu, cercetător științific INCDFP.

Mulțumiri revin și domnului Viorel Bebe Ionică, fost Secretar de Stat în cadrul Ministerului Comunicațiilor în perioada 2004-2016, care derulează lucrări de proiectare şi dezvoltare sisteme informatice, organizarea cursurilor de formare şi perfecţionare, dezvoltând un centru de calcul de prim rang în orașul Târgu Jiu.

Concluzia forumului din data de 13 ocotombrie 2023 a fost necesitatea creării unui consiliu consultativ permanent pe lângă Guvernul României în cadrul căruia să fie dezbătute toate evenimentele și soluțiile care se dovedesc fiabile în cazul unor dezastre naturale și nu numai.

Sper să avem și în anul 2024 puterea și ambiția să celebrăm ce-a de-a 9a ediție a Zilei internaționale pentru reducerea riscului dezastrelor naturale și ne dorim ca până anul viitor să avem parte de cât mai puține evenimente datorate dezastrelor naturale.

Dr. ing. Constantin IONESCU Dr. Ing. Cristiana SÎRBU Director General Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului Președinte Fundația „Grupul de Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă”