Magazinele LIDL își reduc programul, cu două ore, din 26 septembrie

LIDL Romania spune ca incepand cu 26 septembrie vom putea merge in magazinele sale doar intre orele 07:30 si 21:00 pana in weekend, iar in weekend programul de lucru este redus, intre orele 08:00 si 19:00.

LIDL Romania ii anunta in mod oficial pe romanii din intreaga tara in legatura cu o decizie foarte importanta pe care a luat-o in legatura cu magazinele pe care le are deschise in diverse regiuni, astfel ca incepand cu data de 26 septembrie programul de functionare al acestora va fi modificat.

În baza acestei modificari, magazinele LIDL vor fi deschise cu 30 de minute mai tarziu fata de programul actual, si se vor inchide cu o ora mai devreme, cel putin de luni pana vineri, pentru ca in weekend se deschid cu 30 de minute mai tarziu si se inchid cu 2 ore mai devreme decat in acest moment.

LIDL spune ca magazinele care au deja programe de functionare cu ore de lucru reduse, vor ramane la acelasi program in continuare, deci in cazul lor nu trebuie sa va faceti griji ca se va modifica vreun lucru, pentru ca situatia nu este aceasta, si veti putea merge fara probleme pentru a cumpara orice doriti.

Începând cu data de 26 septembrie orarul magazinelor se va modifica după cum urmează:

Luni – Sâmbătă: Programul de funcționare maxim va fi de 07:30 – 21:00 la nivel național. Magazinele care în prezent deschid după ora 07:30, respectiv închid înainte de 21:00, vor rămâne la programul existent.

Duminică: Programul de funcționare maxim va fi de 08:00 – 19:00. Magazinele care în prezent deschid după ora 08:00, respectiv închid înainte de ora 19:00, vor rămâne la programul existent.

(Romania TV)