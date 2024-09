MADR: Avansul plăților directe se menține

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va acorda şi în acest an, în cadrul Campaniei 2024, avansuri în cuantum de 70% din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru plățile directe și de 85% din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), în cazul sprijinului acordat în cadrul intervențiilor de dezvoltare rurală și intervențiilor de mediu și climă, ca urmare a derogării Comisiei Europene.

“Am solicitat Comisiei Europene si am primit acordul pentru ca și în această toamnă fermierii români să beneficieze de o valoare a avansului crescută. Am avut în vedere să venim în sprijinul fermierilor, pentru a-i ajuta să depășească mai ușor problemele de lichidități cu care confruntă. Începând cu luna iulie, am solicitat cu fiecare ocazie Comisiei Europene creșterea valorii avansurilor pentru fermierii noștri pentru a le oferi sprijinul necesar în pregătirea noului an agricol”, a declarat ministrul Florin-Ionuț Barbu.

Pentru Campania din acest an, APIA face toate eforturile pentru a demara plata avansurilor începând cu 16 octombrie 2024, fiind alocat aproximativ un miliard de euro în acest sens.