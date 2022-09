Luptătoare gorjeancă, vicecampioană mondială

Sportiva Nicoleta Scărlătescu (CSM Târgu Jiu-AS Minerul Motru) a obținut medalia de argint la Campionatul Mondial de Lupte pe Plajă, desfășurat în perioada 1-4 septembrie. Luptătoarea are doar 16 ani și este pregătită de antrenorii Mădălin Gorjanu şi Vasile Purdescu. Ea a concurat la Under 20, categoria +70 de kilograme. Competiţia s-a desfășurat pe Plaja Neversea de la Constanţa. În finală, Nicoleta a fost învinsă de o altă româncă, Irina Margaş, de la CA Roman-Neamţ. ,,A fost un campionat foarte complex, cu meciuri destul de grele, dar am reușit să trec cu brio de aceste meciuri şi am obţinut titlul de vicecampioană mondială. A fost un moment frumos, am avut emoții, m-am simțit mândră de mine și de efortul depus. Trebuie să depui mult efort, timp, ambiţie şi încredere în tine. Am ajuns la nişte performanţe destul de mari, cu multă muncă, multe sacrificii, iar de aici se pot explica multe. Această medalie se datorează antrenorilor mei, Vasile Purdescu, Mădălin Gorjeanu și Claudiu Constantin. Acum, mă antrenez mai mult pentru campionatele europene și mondiale”, a declarat Nicoleta Scărlătescu pentru csmtargujiu.ro.

Antrenorul Mădălin Gorjanu a precizat că doar o secundă a despărțit-o pe luptătoare gorjeancă de titlul mondial. ,,Nicoleta a reușit o evoluție foarte bună, încununată cu această medalie de argint. A condus până în ultima secundă, dar și astfel de momente fac parte din frumuseţea sportului, şi poate data viitoare va câştiga ea în ultima secundă. Are doar 16 ani şi a participat la o categorie de vârstă superioară, şi asta ne arată că viitorul nu poate fi decât unul foarte bun pentru ea. Sper ca această colaborare să aducă în continuare rezultate bune şi vreau să le mulțumesc tuturor celor care au putut să ajute această sportivă, au avut încredere în ea şi au determinat-o să nu renunţe şi să meargă mai departe”. Luptele pe plajă vor intra pe lista sporturilor olimpice începând cu 2028, la Jocurile Olimpice de la Los Angeles.

Cătălin Pasăre