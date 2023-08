Lovitură pentru angajați! Condițiile deosebite mai sunt sunt valabile câteva zile

În urmă cu patru zile, Ministerul Muncii a publicat pe site -ul instituției o ordonanță de urgență, cu privire la valabilitatea de până la 1 septembrie 2023, a cadrului legal al condițiilor deosebite de muncă.

Iată OUG:

Ordonanţă de Urgenţă privind reglementarea unor măsuri din domeniul pensiilor publice

Având în vedere obligaţia angajatorilor care deţin avize de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite de a elabora, până la data de 1 septembrie 2023, conform art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, planul de prevenire şi protecţie corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, astfel încât locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale,

Luând în considerare că, din cauza diminuării resurselor umane, materiale şi financiare,

angajatorii nu au îndeplinit măsurile tehnice cuprinse în planul de prevenire şi protecţie

corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite, măsuri ce presupuneau

investiţii.

Având în vedere că toate avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite îşi încetează valabilitatea începând cu data de 1 septembrie 2023, se impune adoptarea cadrului legal prin care să fie menținute valabilitatea acestora, pentru a permite angajatorilor să continue investiţiile pentru normalizarea locurilor de muncă,

Întrucât încetarea valabilității avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite are consecinţe şi asupra stagiului de cotizare realizat pentru un număr considerabil de lucrători care şi-au desfăşurat activitatea în aceste condiţii de muncă,

Având în vedere că, locurile de muncă în condiții speciale de muncă prevăzute la alin. (1) lit.

e) sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării în condiţii speciale, la intervale de 5 ani,

printr-o procedură stabilită prin Hotărâre a Guvernului;

Luând în considerare că ultima procedură de reevaluare a fost stabilită prin Hotărârea

Guvernului nr. 924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în

condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010

privind sistemul unitar de pensii publice.

Luând în considerare solicitările partenerilor sociali potrivit cărora lipsa cadrului juridic în

ceea ce privește prelungirea valabilității avizelor de încadrare în condiții deosebite de muncă

ar putea avea consecinţe negative asupra unui număr considerabil de lucrători ale căror locuri

de muncă sunt încadrate în condiţii deosebite de muncă şi care nu au putut fi normalizate,

Ținând seama că se propun reglementări de natură a îmbunătăți sistemul de protecție socială

astfel încât persoanele care nu îndeplinesc condiția stagiului de cotizare pentru a accede la

pensia pentru limită de vârstă să contribuie la sistem prin plata contribuțiilor de asigurări

sociale, pe o perioadă de 6 ani anterioară datei încheierii contractului de asigurare socială;

Dat fiind faptul că sunt avute în vedere numeroasele solicitări din partea unor cetățeni români

din țară și străinătate care nu au fost asigurați la sistemul public din România în anumite

perioade de timp;

Întrucât măsura prelungirii termenului de aplicare are drept consecință evitarea de la

excluderea la sistemul de protecție sociala a unor categorii de persoane care nu ar putea

accede la pensie pentru limită de vârstă în cadrul sistemului public de pensii întrucât nu

îndeplinesc condițiile prevăzute de lege cu privire la stagiul minim de cotizare, și care, în

lipsa îndeplinirii acestor condiții ar apela la sistemul de asistență socială fapt ce ar împovăra

bugetul de stat;

Având în vedere Planul Național de Redresare și Reziliență din cadrul R6. Reforma sistemului

public de pensii, Investiția 10. Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru

sistemul național de pensii prin digitalizare, Jalon 240 -Sistemul informatic din cadrul Casei

Naționale de Pensii Publice și I9. Susținerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii

aflate în plată, Jalon 239 -Toate dosarele de pensii recalculate ;

Dat fiind obiectivul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) care vizează Digitalizarea

integrală a dosarelor de pensii, în număr de aproximativ 5 milioane de dosare de pensii aflate

în plată, precum și necesitatea actualizării datelor acestor dosare din sistemele existente, în

scopul obținerii unor baze de date robuste, de încredere și actuale, ca fundament al oricăror

proiecte și planuri de digitalizare ulterioară;

Ținând cont de necesitatea valorificării și organizării unitare, în mod digital, a tuturor surselor

relevante de date în interiorul instituției, cum ar fi: documente, baze de date și aplicații

insulare, în vederea creșterii capacității de adaptare a bazei de date a CNPP la modificările

legislative sau la cerințele de interoperabilitate naționale sau europene;

În vederea atingerii scopului propus prin PNRR referitor la digitalizarea operațiunilor în relația

cu asigurații si pensionarii, prin modernizarea platformelor informatice ale CNPP în vederea

oferirii de servicii electronice avansate, respectiv nivel sofisticare 5 – conform Strategiei

Naționale privind Agenda Digitală pentru România 2020, în beneficiul cetățenilor și ai

potențialilor beneficiari ai sistemul public de pensii;

În scopul creării unei baze de date completă, complexă, fiabilă, eficientă, constituită din

informații corecte;

Luând în considerare necesitatea derulării etapei de corelare a datelor aferente carnetelor de muncă procesate conform etapei I, respectiv Etapa de culegere a datelor din carnetele de muncă și etapa II respectiv, Etapa de scanare a carnetelor de muncă, cu etapa de interconectare a acestor etape cu baza de date deja existent;

În considerarea necesității stringente de preluare a informațiilor din arhiva electronică a

carnetelor de muncă constituită urmare a parcurgerii etapelor I și II constituită în baza

Hotărârii de Guvern nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor

referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, la baza de date deja existentă;

Întrucât este necesară asigurarea acurateței datelor stocate în format electronic, utilizate în procedura de stabilire a drepturilor potențialilor beneficiari ai sistemului public de pensii;

Având în vedere volumul de muncă semnificativ necesar în derularea etapei de corelare a datelor aferente carnetelor de muncă procesate conform etapelor I și II și de interconectare a acestora cu baza de date deja existentă;

Dat fiind complexitatea și intensitatea activității din punct de vedere al resursei umane cu atribuţii în manevrarea fondului arhivistic, culegerea, verificarea şi analiza datelor-sursă;

Ţinând seama că un angajat al casei teritoriale de pensii deserveşte aproximativ un număr de 1.800 pensionari, ceea ce în condiţiile actuale este peste limita de lucru şi generează întârzieri în soluţionarea dosarelor de pensii şi nemulţumiri în rândul beneficiarilor sistemului public de pensii,

Având în vedere obligațiile instituțiilor și autorităților publice instituite prin dispozițiile art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, instituite în scopul creării cadrului legal pentru o etapă în procesul de simplificare, debirocratizare și digitalizare, ca urmare a promovării semnăturii electronice de către Uniunea Europeană ca mijloc de reducere a birocrației,

Ținând seama de faptul că Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a

Directivei 1999/93/CE introduce un element nou în sfera semnăturii electronice și anume

sigiliul electronic, instrument care în mediul fizic joacă rolul unei ștampile, acesta putând

înlocui chiar și semnătura olografă atunci când are la bază un certificat calificat. Sigiliul

electronic servește drept dovadă că un document electronic a fost emis de către o persoană juridică, asigurând certitudinea originii, autenticității și integrității documentului,

Întrucât implementarea măsurilor de simplificare, debirocratizare și digitalizare la nivelul

sistemului public de pensii constituie un proces complex și de anvergură;

Ținând seama că, documentele prezentate de către solicitanții unui drept acordat în sistemul public de pensii, trebuie să îndeplinească nevoile și cerințele de legalitate și regularitate, întrucât stau la baza angajării de cheltuieli pe seama bugetului general consolidat al statului,

Luând în considerare deficitul de personal de la nivelul caselor teritoriale de pensii raportat la numărul de pensionari aflaţi în evidenţa acestora, dar şi la complexitatea documentaţiei în raport cu care se stabilesc drepturile de pensie cu consecinţe în derularea procesului de evaluare a dosarelor de pensii absolut necesar în vederea recalculări pensiilor, potrivit Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare că neadoptarea acestor măsuri are consecinţe negative asupra

beneficiarilor sistemului public de pensii, asigurați/angajatori/pensionari;

Având în vedere că elementele sus-menţionate constituie situaţii extraordinare care impun

adoptarea de măsuri imediate, în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, se impune

adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă

Art. I

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările

ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 29, alineatele (11

) şi (12

) se modifică și vor avea următorul cuprins:

” Art. 29 – (11

) Locurile de muncă încadrate în condiții deosebite de muncă, în baza avizelor a

căror valabilitate a fost prelungită până la data de 01.09.2023 sunt locuri în condiții deosebite

de muncă, potrivit legii, până la normalizarea, de către angajator, a condițiilor de muncă.”

(12

) Perioada de activitate desfășurată în locurile de muncă pentru care au fost emise avize

la care face referire alin. (11

) constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă,

pentru care angajatorii datorează contribuţia de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 30 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 30 – (2) Locurile de muncă prevăzute la alin. (1) lit. e) încadrate în condiții speciale

de muncă în baza avizelor obținute ca urmare a parcurgerii procedurii de reevaluare stabilită

prin Hotărâre a Guvernului sunt locuri de muncă în condiții speciale de muncă, potrivit legii.”

3. După articolul 165 se introduce un nou articol, art. 1651

cu următorul cuprins:

Art. 1651

– Adeverințele eliberate de angajatori sau de către deținătorii legali de arhive precum

și documentele necesare stabilirii și/sau recalculării drepturilor de pensie emise potrivit

dispozițiilor legale în vigoare, se autentifică prin ștampilă și semnătură olografă a

conducătorului entității sau a persoanei delegate în acest sens.

Art. II Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea

unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii, aprobată

cu modificări prin Legea nr. 168/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea

I, nr. 883 din 28 septembrie 2020, se modifică după cum urmează:

1. La articolul II, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. II – (1) Până la data de 31 decembrie 2024, persoanele prevăzute la art. I pot încheia un

contract de asigurare socială în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă, potrivit

modelului prevăzut în anexa nr. 1. Modelul actului adiţional la contractul de asigurare socială

este prevăzut în anexa nr. 2.”

2. La articolul V, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. V – (1) Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranşă

sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 decembrie 2024.

(3) În situaţia în care, la data de 31 decembrie 2024, contribuţia de asigurări sociale datorată

nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plăţii efectuate.”

3. Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2020, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 168/2021, se modifică şi se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență

Art. III – Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul

pensiilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 362/2022, se completează după

cum urmează:

1. După articolul 4, se introduce un nou articol, art. 5, cu următorul cuprins:

“ Art. 5 -(1) Prin derogare de la prevederile art. 1, termenul de încadrare în categoria

funcţiilor contractuale se prelungeşte până la data de 31 august 2024 personalul desfășurând

activități în vederea recalculării pensiilor din sistemul public de pensii în vederea

eficientizării operaționale și serviciile electronice avansate pentru sistemul național de

pensii prin digitalizare și recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii conform Planului

Național de Redresare și Reziliență din cadrul R6. Reforma sistemului public de pensii,

Investiția 10., Jalon 240 -Sistemul informatic din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice și

I9. Susținerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plată, Jalon 239 -Toate

dosarele de pensii recalculate.

(2) Activitățile prevăzute la alin.(1) au în vedere următoarele acțiuni:

a) determinarea stagiilor de cotizare și a numărului de puncte pentru perioadele de

vechime în muncă realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, în baza informațiilor

existente în arhiva electronică, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind

preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de

cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu

modificările și completările ulterioare.

b) Emiterea deciziilor de pensii în sistem centralizat și transmiterea acestora către

casele teritoriale de pensii în vederea verificării, îndosarierii, împlicuirii și

transmiterii către pensionari.

c) Recalcularea dosarelor de pensii provenite din vechiul sistem al agricultorilor , prin

determinarea numărului de puncte conform noii formule de calcul a pensiilor,

emiterea și transmiterea deciziilor de pensii către pensionari.

IV. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, posturile contractuale vacante

din cadrul caselor teritoriale de pensii, prevăzute la alin. (1), urmează aceeași procedură

prevăzută la art. 2.

Prim Ministru

Ion – Marcel CIOLACU