LNBM a schimbat programul. Gorjenii debutează acasă

Echipa de baschet CSM Târgu Jiu va evolua pe teren propriu în prima rundă a noului sezon din LNBM. Federația Română de Baschet a anunțat că se inversează programul etapei 1 cu cel al etapei 5. Este vorba doar de Conferința A. Decizia a fost luată pentru că SCM U Craiova are programat turneul preliminar FIBA Europe Cup în perioada 27-30 Septembrie. Runda inaugurală din campionatul 2022-2023 are loc de pe 28 septembrie, iar elevii lui Claudiu Alionescu ar fi avut meci la Ploiești conform programării inițiale.

După reprogramare, în Conferința A, în prima etapă, se vor juca următoarele partide:

BC CSU Sibiu vs FC Argeș Pitești

CSM Petrolul Ploiești vs U-BT Cluj-Napoca

CSM Târgu Jiu vs CSM Tîrgu Mureș

Rapid București vs CSM VSKC Miercurea Ciuc

SCM U Craiova stă.

Programul în Conferința B rămâne neschimbat:

CSO Voluntari vs Laguna București

SCM Ohma Timișoara vs CSM Focșani

Dinamo București vs CSM Galați

Steaua București vs CSM Constanța

CSM CSU Oradea stă.

Cătălin Pasăre