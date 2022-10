Liviu Andrieș: Vom încerca să spălăm rușinea din etapa trecută

CSM Târgu Jiu se pregătește de o nouă încleștare în Liga Florilor. Se anunță un alt meci spectaculos, duminică, în Sala Sporturilor din municipiu, unde va veni CS Măgura Cisnădie.

Oponenta gorjencelor este o trupă redutabilă, care nu e străină de meciurile internaționale În schimb, gazdele vin după o înfrângere dureroasă cu CSM Slatina, dar sunt dornice de revanșă. Antrenorul Liviu Andrieș a declarat că urmează un meci mult mai dificil, dar fetele sale trebuie să șteargă impresia lăsată în ultima confruntare. ,,Jucăm împotriva unei echipe care anul trecut a terminat pe locul 4 și participă în cupele europene. Este clar, este un meci destul de greu, dar, în asemenea meciuri, și cu asemenea echipe, fetele știu să se mobilizeze, nu au nimic de pierdut. Sunt convins că vor avea altă determinare și, cu pregătirea pe care am făcut-o, vom arăta altă față și vom arăta o altă exprimare în joc, atât pe plan ofensiv, cât și defensiv. Ținând cont că suntem în Liga Florilor, niciun meci nu este ușor. Toate jocurile sunt foarte grele. Întâlnim o echipă care, în ultimii ani, joacă permanent în cupele europene și este clar că este un meci mult mai greu. Vom încerca să spălăm rușinea pe care am lăsat-o după meciul cu Slatina. Deși spectatorii au trăit intens acel joc, noi nu am acumulat decât frustrare și indignare pentru ce am făcut în teren. Sper eu ca, în următoarele jocuri, să demonstrăm că a fost un accident”, a precizat antrenorul la conferința de presă premergătoare partidei. Partea bună este că Liviu Andrieș se va putea baza pe tot lotul. La CSM ar putea debuta și Adriana Țăcălie, dar totul depinde de evoluția evenimentelor din teren. ,,Din fericire, nu avem nicio problemă la nivelul lotului. Toate fetele sunt apte de joc și sper ca, la ora meciului, să aliniem cea mai bună formație. E clar că toată lumea așteaptă debutul Adrianei Țăcălie. Este un nume sonor în handbalul românesc, dar vine după o perioadă foarte lungă de inactivitate, cauzată de accidentările pe care le-a avut. Încă mai are nevoie de timp să se integreze, să-și revină după acea accidentare. Sperăm, în funcție de joc și rezultat, să prindă și ea minute în acest meci”, a mai spus Andrieș. CSM Târgu Jiu – CS Măgura Cisnădie începe la ora 12.00.

Cătălin Pasăre