Liga 2: Unirea Constanța rămâne în competiție

Unirea Constanța nu se retrage din competiție. Cel puțin asta susține patronul Vasile Geambazi, care recunoaște totuși dificultățile financiare prin care trece clubul de la malul mării. Finanțatorul dobrogenilor a declarat că echipa se află în insolvență, dar își dorește să evite falimentul. ,,Cum să ne retragem? Sunt niște dificultăți financiare, dar o să încercăm să terminăm campionatul. Nu doar sezonul regular, ci tot sezonul. Dacă aș termina doar sezonul regular, s-ar interpreta că avantajez pe cineva. Din 17 echipe cu care am jucat, aș avantaja pe cele patru pe care le-am bătut. Suntem în restructurare, insolvență, avem plan de reorganizare și încerc să nu duc echipa în faliment. Retrogradez, mă înscriu la Liga 3 anul viitor. Dacă mă retrag, mă duc direct la Liga 5. 99 la sută continuăm. În ce condiții, vom vedea”, a spus Geambazi pentru ProSport. Unirea Constanța a rămas fără jucătorii împrumutați de FCSB și caută fotbaliști dornici să se afirme în eșalonul secund. ,,FCSB nu a vrut să se mai implice în acest proiect, astfel că au plecat jucătorii veniți de acolo (n.r. – toți jucătorii din lotul Unirii Constanța erau împrumutați de la FCSB). Eu îi plăteam, aveau calitate, dorință de a juca, salarii micuțe, dar n-au vrut să mai continue. Au reziliat copiii ăștia și, când au făcut-o, au plecat fără să mai ceară banii restanți. Eu caut copii care vor să joace la Liga 2. Vreau, trebuie să vrea și ei. Încercăm să nu jucăm cu copii de 14-15 ani, dar, dacă va fi nevoie pentru a termina sezonul, o voi face. Nu avem interdicție la legitimări. Eu caut, repet, copii care să mai joace nouă meciuri la Liga 2. Vreau să-i văd că-și doresc”. Geambazi a vorbit și despre datoriile pe care le are clubul. Da, am datorii curente, pentru neplata salariilor. Am datorii, însă, la staff și pe la Clinceni. O să mă întâlnesc cu antrenorii, să le mai dau din salarii. Datoriile sunt de 44.000 de euro. 4000 de euro sunt datorii la masa credală pe trei ani de zile și 40.000 acumulate. Nu este o problemă foarte mare. Problema este în a face performanță. Asta vreau, să fac ceva serios, că de găsit, eu găsesc jucători pentru a termina sezonul de Liga 2. Unirea Constanța este clasată pe locul 20, ultimul în Liga 2. Are patru victorii, 12 înfrângeri și golaveraj 13-35. Unul dintre succese l-a obținut cu Viitorul Târgu Jiu.

Cătălin Pasăre