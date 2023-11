Liderii rămân neînvinși la județ

Jiul Rovinari rămâne singura echipă neînvinsă din Liga 4 și după runda a 10-a. Trupa lui Ion Lițoiu s-a impus la Mătăsari și are 4 puncte peste Vulturii Fărcășești, formație care a câștigat la Motru. Podiumul este închis de Internațional Bălești, iar scorul etapei s-a consemnat la Bustuchin, unde “satelitul” Gilortului a dat 9 goluri. Foresta Văgiulești și AS Stejari sunt liderii neînvinși din seriile Ligii a 5-a.

Liga 4, Etapa 10

FC Petrolul Țicleni 1 – 1 CSC Negomir

CS Minerul Mătăsari 0 – 2 CS Jiul Rovinari 2016

CS Petrolul Stoina 8 – 1 AS Jupânești

CS Minerul Motru 2008 1 – 3 CS Vulturii Fărcășești

CS Petrolul Bustuchin 3 – 9 CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești

CS Parângul Bumbești-Jiu 1 – 2 CSO Tismana

CS Unirea Țînțăreni 1 – 2 CS Internațional Bălești

Liga 5 – Seria 1, Etapa 8

AS Pandurii Padeș 2019 2 – 1 AS Viitorul Plopșoru

CS Vulturii 2 Fărcășești 2 – 5 CS Dumbrava Calnic

AS Foresta Văgiulești 3 – 3 AS Viitorul Brănești

AS Unirea Bolboși 3 – 4 AS Triumful Borăscu

AS Viitorul Cătunele 5 – 2 AS Unirea Dragotești

AS Știința Godinești 6 – 0 CS Viitorul Bolboși

Liga 5 – Seria 2, Etapa 8

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia a stat

CSC Dănești – AS Știința Popmond Plopșoru nedisputat

CS Știința Drăguțești 2 – 1 AS Bradul Polovragi

AS Costești 4 – 0 AS Dinamo Inter Stănești

AS Prigoria 1 – 1 AS Scoarța

Cătălin Pasăre