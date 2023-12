Liderii PRR Gorj, prin satele județului: ”Moșul, prieten cu Miroiu și cu prietenii lui”

Ca în fiecare, an Moșul este prezent cu ce poate și cum poate, el fiind sprijinit și susținut de președintele PRR ( Partidul Români pentru România) Gorj, Dumitru Miroiu și amicii lui.

”Că în anii trecuți echipa Moșului era la PER și acum este momentan ne afiliată, nu contează. Și chiar nu are importanță, pentru că sunt toți oameni de mare caracter și de acțiune, patrioți desăvârșiți, care sunt deja grupați în jurul unor scopuri nobile, din dorința de a ajuta, de a fi de folos concetățenilor și de a încerca, prin noi înșine, să facem o schimbare în bine, măcar la nivel de județ. Fie și doar pentru câțiva gorjeni.

Eu am spus-o și o voi spune în continuare că există și vor mai exista oameni care sunt de mare caracter, cinste și respect precum acești patrioți, cărora le mulțumesc că, de-a lungul timpului, au fost și vor fi alături de mine și de concetățenii din Gorj.

Am să nominalizez aici doar câțiva cetățeni care merită din plin stima mea și respectul întregi comunități județene, ei sunt și vor fi în permanență alături de dumneavoastră.

Felicitări pentru ceea ce faceți și ați făcut, domnilor și doamnelor, cu adevărat patrioți! Și vă rog să nu vă supărați dacă, lăsând modestia la o parte, vreau să fac publice numele celor care, necunoscuți, fac bine semenilor lor. Consider că meritați, domnilor și doamnelor Avasiloaei Elena Claudia, Bonculescu Marius, Burdusel Gabriel, Boieru Gabriela, Ungureanu Claudia, Puțanu Ovidiu, Puțanu Beatris, Tamboi Daniel, Cojocaru Viorel, Tiberiu Grigoriu și mulți alții!

Vă urez, tuturor oamenilor buni din Gorj, împreună cu toți acești amici patrioți desăvârșiți, un Crăciun fericit, binecuvântat, alături de cei dragi vouă!”, a transmis liderul organizației județene a PRR.