Lider: Experimente cu reactoare nucleare la Rovinari și Turceni!

* Contracte cu americanii

După fotovoltaice, grup pe gaz și microhidrocentrală, se vorbește că noua companie energetică din Valea Jiului va avea și un reactor modular mic. Acesta ar urma să fie construit la Paroșeni, arată Gazeta de Dimineață.ro.

Un grup pe gaz ar urma să fie construit la Termocentrala Paroșeni, despre microhidrocentrală pe Pârâul Baleia, parcuri fotovoltaice pe perimetrele miniere, inclusiv cele care au aparținut de Societatea Națională de Închideri Mine, dar și despre un reactor modular mic, SMR, sunt promisiunile Ministerului Energiei, pe care le enumeră sindicaliștii din Valea Jiului. Ar fi al doilea după cel de la Doicești. ,,Acel SMR este prins într-un memorandum. Din discuțiile cu domnul premier și domnul ministru, orizontul de timp în care ar începe lucrările ar fi după anul 2027”, a declarat Darius Cîmpean, președintele Sindicatului Muntele. Orice investiție are însă nevoie de fonduri. Iar acestea lipsesc la Complexul Energetic Valea Jiului, noua companie care are în componență minele de huilă. Cu o producție de 300 de tone de huilă zilnic, în condițiile în care grupul energetic de la Paroșeni are nevoie de 2000 de tone pentru a funcționa o zi, e greu de crezut că societatea va avea bani pe care să-i investească în surse alternative de producere a energiei electrice. Mai mult, pentru a putea funcționa până la sfârșitul anului, compania a primit 50 de milioane de lei, din fondul de rezervă, mai arată publicația menționată. Față de ce plănuiește statul în locul termocentralelor din Gorj și Hunedoara, președintele FNM, Constantin Crețan, declară: ,,Am spus public că statul român a încheiat cu americanii un contract pe cinci reactoare modulare: Doicești, Paroșeni, Rovinari,Turceni și Severin și nimeni nu m-a crezut acum doi ani. O instalatie are cinci module de 90 MW, deci total 450 MW, dar nu au functionat niciodată deci este un experiment . 450 Mw× 5 centrale=2250 MW…”, a spus liderul Federației Naționale a Muncii, Constantin Crețan.

M.C.H.