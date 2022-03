Liceul Rovinari, gazda unui proiect european privind moștenirea culturală

Profesori și elevi din cinci țări au vizitat Gorjul, în cadrul unui proiect educațional de excepție, obținut de Liceul ,,Gheorghe Tătărescu” din Rovinari. Potrivit coordonatorului acestui proiect, Corina Pătrulescu- profesor de limba engleză, ,,Erasmus+ este unul dintre pașii principali în crearea Uniunii Europene. Proiectul nostru „Let’s share our heritage” a conectat cinci țări: Portugalia, Croația, Turcia, Grecia și România, țara noastră găzduind cea de-a treia mobilitate.

Obiectivul general a fost să descoperim obiceiuri reciproce și să ne împărtășim tradițiile, cultura și moștenirea noastră.

De asemenea, proiectul „Let’s share our heritage” a mai urmărit: să trezească interesul pentru moștenirea naturală și culturală; să evidențieze importanța mediului ca element esențial în viața noastră; să pună în practică noi instrumente metodologice bazate pe activități în aer liber asupra resurselor naturale și culturale locale cu o abordare holistică și multidisciplinară; să promoveze creativitatea și antreprenoriatul, în vederea promovării și valorificării mediului și a patrimoniului cultural material și imaterial.

În cadrul acestei mobilități au existat activități de predare-învățare, interdisciplinare prezentate de profesorii, dar și de ceilalți membri implicați în cadrul proiectului. Atât elevii, gazda, cât și partenerii străini, au avut parte de o adevărată lecție de istorie, aflând cunoștințe despre Ansamblul Monumental ,,Calea Eroilor” lui Brâncuși, ,,Povestea Mărțișorului” și ,,Legenda Sf. Andrei”; au învățat să joace Oina, sport național și tradițional românesc.

Cu sprijinul domnului director al liceului Rovinari, Alexandru Dolcescu, pe perioada desfășurării proiectului Erasmus+ ,,Let’s share our heritage!”, partenerii străini au avut parte de o vizită culturală, care a avut ca scop dezvoltarea interesului pentru moștenirea naturală și culturală, pentru tradițiile și obiceiurile județului Gorj.

Alături de partenerii noștri de proiect, am vizitat Muzeul Etnografic ,,Daciana Ungureanu” Novaci, Ograda Bunicilor de la Baia de Fier și Conacul Olarilor- Atelier de pictură.

,,Prin această acțiune, am dorit să evidențiem importanța mediului ca element esențial în viața noastră, să punem în practică noi instrumente metodologice bazate pe activități în aer liber asupra resurselor naturale și culturale locale, cu o abordare holistică și multidisciplinară, cum ar fi și vizita la Peștera Muierilor.

Pe de altă parte, am urmărit promovarea creativității și antreprenoriatului în vederea conservării și valorificării mediului și a patrimoniului cultural material și imaterial, vizitând Căsuța Răsturnată de la Bumbești Pițic și Pădurea Colorată.”

Profesorii Liceului ,,Gheorghe Tătărescu” din Rovinari, gazdele întâlnirii transnaționale a acestui proiect, i-au primit cu ospitalitatea specific românească pe reprezentanții școlilor partenere.

Tradiția unui popor este întotdeauna un bun prilej de a crea conexiuni între culturi, oferind oamenilor posibilitatea de a se apropia mai mult unii de alții, indiferent de naționalitatea lor.

Coordonatorul proiectului, profesor Corina Pătrulescu, a mai precizat că, în cea de-a patra etapă a proiectului de mobilitate Erasmus+, echipa de profesori și elevi de la liceul din Rovinari va merge în schimb intercultural în Grecia, un popor cu tradiții și obiceiuri deosebite.

A.S.