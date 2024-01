Laurențiu Ciurel va fi directorul SE Rovinari, de săptămâna viitoare

Administrația CE Oltenia îl va repune în funcția de director al SE Rovinari pe Laurențiu Ciurel, săptămâna viitoare. ,,S-a luat act de decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție și se va proceda ca atare. Va fi o ședință de directorat săptămâna viitoare, iar domnul Ciurel va fi reintegrat în companie, în funcția din care a fost suspendat. Decizia instanței supreme e clară”, au transmis responsabili din CE Oltenia. De asemenea, Iosif Chircă, cel care a condus până acum SE Rovinari, va reveni în funcția de director adjunct.

Reacțiile sindicaliștilor

Fostul manager al CE Oltenia, Laurențiu Ciurel, a fost achitat definitiv în dosarul Rovinari-Turceni, judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție dând decizia în data de 28 decembrie 2023.

Soluția magistraților vine după aproape 10 ani de la trimiterea în judecată, pentru ,,fapte penale” pe care le-ar fi săvârșit acesta în perioada în care ocupa funcția de director al Termocentralei Rovinari, cu presupuse prejudicii de milioane de euro.

Instanța supremă a hotărât că Laurențiu Ciurel este nevinovat, iar înlăturarea sa din funcție a fost un abuz. De asemenea, în acest dosar au fost achitați mai mulți directori ai companiei energetice, dar și fostul premier Victor Ponta și fostul ministru al Transporturilor, Dan Șova. Imediat după verdictul Înaltei Curți, contractul de muncă al lui Laurențiu Ciurel este reactivat. Mai ales că a fost suspendat pe durata întregului proces, urmând să-i fie plătite despăgubiri pentru toată perioada în care nu a lucrat, echivalente cu salariul și drepturile pe care le-a avut în momentul în care postul de director al SE Rovinari a fost suspendat în mod abuziv.

Sume recuperate de la cei care au decis suspendarea contractului de muncă

Ion Rușeț, fost senator, consilier în cadrul companiei, a declarat: „Este o presiune majoră acum pe umerii celor care și-au legat numele de acest dosar și mai ales a celor care au decis suspendarea contractului în ceea ce îl privește pe Laurențiu Ciurel.

Dacă acesta se îndreaptă împotriva companiei să recupereze salariile, atunci și compania se va îndrepta împotriva celor care au luat decizia respectivă și să recupereze sumele decise.

Am văzut scenarii similare în alte cazuri. Curtea de Conturi le-a scos în evidență, când a venit vorba de bugetul companiei”, a mai menționat acesta, fost consilier de integritate al CEO, pentru Gorjonline, publicație care, de altfel, a redat în exclusivitate soluția magistraților ICCJ din 28 decembrie.

,,Omul a fost pe nedrept destituit”

Președintele Sindicatului Energia Rovinari, Constantin Mitrescu a fost primul care a avut o reacție, imediat după ce magistrații ÎCCJ s-au pronunțat, iar declarațiile sale sunt extrem de edificatoare: ,,Dacă s-a dovedit acum că nu au fost vinovați, că n-a furat nimeni acolo, a fost doar un dosar politic făcut de DNA; lucru ce s-a și dovedit acum, nu-i doresc decât succes și să revină pe funcția din care a fost concediat abuziv, nevinovat, pe baza unor supoziții care s-au dovedit false.

Asta e legea, trebuie să revină pe funcția pe care a avut-o înainte de a fi suspendat contractul pentru presupuse infracțiuni care s-au dovedit a fi false. Omul a fost pe nedrept destituit. Toată această situație va plana pe obrazul DNA și va duce la concluzia oamenilor că DNA este folosit ca instrument politic. În momentul în care ții niște oameni atâția ani, fără să ai probe concludente, cum a fost și Victor Ponta care și-a pierdut funcția de președinte al partidului, tocmai pentru că intrase în acest dosar și fusese trimis în judecată… Sunt foarte multe lucruri aici care planează asupra instituțiilor statului, vor rămâne în conștientul colectiv că sunt instrumente politice, dacă apar, după atâția ani, achitări în dosare ,,grele”, adică cu bani mulți”, a spus acesta, la Radio Infinit.

,,Va ajuta compania să reziste și după 2030”

Liderul de la SMEO, Jan Popescu a declarat: ,,Justiția a făcut dreptate. După opt ani de zile scoate un om nevinovat. Am vorbit chiar astăzi cu colegii mei (ieri, 4 ianuarie, n.r.) … omul a stat timp de 8, 9, aproape 10 ani cu stres, cine îi dă acești ani înapoi?

Pe de altă parte, orice om care are expertiză, iar domnul director Ciurel, pe care-l putem acuza de tot felul de lucruri, dar nu că n-ar avea expertiză, vine la Complexul Energetic Oltenia și-și pune expertiza pe masă, este un câștig pentru companie. Eu cred că domnul Ciurel va ajuta această companie să reziste în piața de energie și după 2027, 2028,… 2030. Dacă dumnealui decide și dacă directoratul companiei decide să vină către Sucursala Electrocentrale Rovinari, îl așteptăm cu expertiza pe care nu i-o neagă nimeni”, a spus sindicalistul la Radio Infinit.

,,Eu zic să stea acasă. Sunt mulți tineri profesioniști în companie”

Un alt lider de sindicat, Alin Munteanu, președintele Sindicatului Cartel Alfa Gorj a precizat la Sud FM: ,,Eu nu știu ce vârstă are domnul Ciurel… Eu mă gândeam că e la pensie. Sau, poate nu mai vrea să vină, dacă nu l-au pus până acum. O avea un alt job pe undeva… unde a lucrat în toți acești ani. N-o fi stat omul atâția ani de zile, mă gândesc. Șefii CEO nu vor să-și asume dacă îl pun sau nu director la Rovinari, până nu dau juriștii un punct de vedere. Într-adevăr nu e ușor pentru nimeni să stai opt ani să te gândești la ce ți se poate întâmpla… Eu însă cred că are nevoie de odihnă, să se relaxeze, Ce nevoie mai are, CEO, și așa, e cum e… Vii să te mai stresezi pe-aci… Stai acasă. Bine, eu nu lucrez la Termocentrala Rovinari, poate că dacă lucram la Termo Rovinari spuneam că e bine, foarte bine, că e numărul 1. Nu e numărul 1… Sunt mulți meseriași, și tineri, știți că sunt mulți oameni profesioniști în CEO care ar putea să ocupe astfel de funcții. Și tineri. Că nu sunt lăsați de cei bătrâni, asta e altă poveste. Ce poate să facă unul care mâine poate să iasă la pensie?”, a declarat liderul, la Sud FM.

Biroul directorului SE Rovinari, neocupat de actualul șef

Despre actualul director al SE Rovinari, sursele citate afirmă: ,,După pensionarea domnului Pisc, directorul Iosif Chircă nici nu a ocupat biroul de director din cadrul SE Rovinari, lucrează în alt birou”, mai precizează acestea.

Șefii CEO, înștiințați oficial

Laurențiu Ciurel a declarat marți, la Sud FM: ,,Eu am înștiințat oficial compania, le-am transmis decizia ICCJ”. Pe de altă parte, în condițiile în care acesta nu va fi repus în drepturi, poate executa conturile companiei: ,,Pot bloca contul CEO cu executor. Iar salariul meu, după 28 12.2023, sigur va fi plătit din buzunar de cineva”, a mai spus Laurențiu Ciurel.

M.C.H.