Laszlo Balint, perceput ca un antrenor riguros: Va da milităria jos din pod!

Noul antrenor al Universității Craiova, Laszlo Balint, speră să schimbe atitudinea jucătorilor olteni. Tehnicianul brașovean crede că potențialul elevilor săi este mai mare, dar pentru a câștiga trofee este nevoie de muncă și spirit de sacrificiu. „Mă bucur tare mult să fiu antrenor al Universităţii Craiova, e un mare pas înainte în cariera mea, o promovare, mă bucur pentru încrederea pe care o au oamenii din conducere în mine şi vin foarte motivat şi cu încredere că putem realiza lucruri importante. La un club pentru Universitatea Craiova vorbim de obiective importante, încercăm ca sezonul următor să fie mai bun decât cel recent încheiat. Nu am întrebat conducerea ce m-a recomandat să vin la Craiova, dar probabil spiritul echipei pe care am antrenat-o, jucătorii să simtă când intră pe teren că trebuie să dea totul şi asta voi încerca să implementez. Mă bazez mult pe noţiunea de respect. Trebuie să şi suferim, munca e cuvântul de ordine, trebuie să ieşim din zona de confort. Sperăm să facem un fotbal de calitate. Nu-mi place să folosesc cuvinte mari, nu fac promisiuni şi nu aduc garanţii, dar vom munci sută la sută, pentru că asta e convingerea mea, că prin muncă putem obţine rezultate. Cunosc bine campionatul, echipa, pe unii jucători îi cunosc personal. Mergem pe un set de principii, să implementăm filosofia mea, să avem o exprimare coerentă, eficientă. Respect, disciplină şi ambiţie vrem. Nu vreau să se sperie jucătorii, dar merg pe reguli şi organizare. Fotbalul e imprevizibil, dar rezultatele sunt mărturia muncii antrenorului”, a declarat principalul oltenilor. Ce are în plus Laszlo Balint față de Laurențiu Reghecampf a încercat să explice chiar finanțatorul din Bănie, Mihai Rotaru.

,,Balint este extrem de meticulos și organizat, avem încredere în el. Noi, la Craiova, ne dorim agresivitate, iar echipele domnului Balint au dat tot timpul dovadă de acest lucru. Dacă vă uitați pe statistici, noi suntem pe ultimele locuri la pressing în jumătatea adversă, la interceptări. Cred că, dacă le dăm jucătorilor această agresivitate, putem obține mai multe lucruri. UTA a avut cele mai mari ghinioane, au ratat exasperabil. Am jucat cu ei la Craiova, trebuiau să ne dea 7-0 și a fost 0-0. Am făcut egal nemeritat,” a spus Rotaru. Unul dintre liderii din vestiar, Paul Papp, a vorbit despre primul contact cu antrenorul brașovean. Juveții au efectuat, marți dimineață, vizita medicală. ,,Ne-am întors cu poftă de antrenament, sperăm să facem un stagiu bun şi să ne pregătim bine. Cerinţele noului antrenor sunt mari, sperăm să ne îndeplinim obiectivele cu dânsul. A avut şi domnul Balint, îi urăm bun venit, a rezultate bune, a luat-o de jos, a ajuns unde a ajuns, e un antrenor tânăr, sperăm să facem treabă bună. Foarte bine dacă va da milităria jos din pod! Şi eu, dacă mă fac antrenor, voi cere maximum de la jucători. Faţă de anul trecut trebuie să avem mai multe victorii, dacă vrei să câştigi campionatul, nu trebuie să pierzi”, a afirmat apărătorul central. Universitatea, care a oficializat și despărțirea de Marius Constantin, ajuns între timp la FC Argeș, va pleca, astăzi, într-un stagiu de pregătire în Austria.

Cătălin Pasăre