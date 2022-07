Lansare de carte la Rovinari! Elena Irimescu, cu ,,Arme și trandafiri”, și la Cenaclul Internațional Literar – Artistic, București

Elena Irimescu, o romantică incurabilă, s-a întors în țară și pentru a-și lansa prima carte, născută, cum spune ea, și cu sprijinul și încrederea foștilor ei profesori din Rovinari. Stabilită de mulți ani în Italia, la Trezzo sull ‘Adda, în Milano, Elena Irimescu a scris cu pasiune, dând culoare propriilor trăiri în rânduri cu rimă, zugrăvind dragostea în versuri frumoase, așternute pe hârtie tot dintr-o mare dragoste: Mihai Eminescu.

Un om, o poveste: ,,Italia e o țară care se poartă frumos cu mine”

Elena Irimescu vine la Rovinari, în fiecare an. Fără să-și trădeze originea, iubind-o nemăsurat, gândește despre țara care a adoptat-o într-un fel fermecător de simplu: ,,Este un stat care se poartă frumos cu mine”.

Ea vorbește cu onestitate, în puține cuvinte despre situația din țară:

,,Rovinari, îl văd mult mai frumos, deși ar mai fi de făcut, dar multe depind și de cei care trăiesc aici. Asta, însă, e țara mea, și da, aș putea oricând să mă întorc definitiv. Avem, mereu, de cate ori ma întorc, același sentiment … un deja-vu, ca și când aș fi plecat ieri. Dar, am patru copii, dintre care trei, născuți acolo, așa că, momentan, nu mă gândesc la o întoarcere. Să spunem că …am două mame, Italia fiind cea adoptivă, pe care o iubesc. Si care se poarta mai frumos cu mine, ca să spun așa. Modul lor de viață e diferit…

Îmi pare rău că avem un sistem politic atât de urât”.

Despre cartea care va fi lansată la București, în data de 9 iulie, la Biblioteca Metropolitană: ,,Este o carte născută din pasiunea mea și determinarea unor oameni care au crezut în mine, de-a lungul timpului. Dar, cu siguranță, Adina Chiru, fosta mea profesoară și diriginte, a fost cea care m-a împins, încă de la început, să scriu și îi mulțumesc nespus. Cartea mea vorbește despre dragoste, așa cum o percep eu. Despre durere și dezamăgire, sau poate sunt doar etape pe care orice om le trăiește. Și domnul profesor Grigore Curcanu a fost alături de mine. De altfel, va fi la București, la Cenaclul Internațional Literar – Artistic care va avea loc în aceste zile și unde voi fi și eu, cu ,,Arme și Trandafiri”, versuri despre dragoste, fiindcă eu iubesc tot ce mă înconjoară. Și, asta vreau să promovez.

Sunt nespus de incantată fiindcă am reușit să fac propria mea variantă a Luceafărului, fără a împieța cu nimic versurile-icoană ale lui Mihai Eminescu, poetul sufletului meu”, spune Elena Irimescu. Lansarea de la Rovinari, va avea loc în data de 16 iulie, la Colegiul ,,Gheorghe Tătărescu”, ora 17.00, eveniment la care va participa și primarul orașului, Robert Filip.

Mihaela C. Horvath