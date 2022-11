Lacrimi de bucurie pentru campioana Constantina Diță, la Târgu-Jiu

Momente emoționante ieri, la Târgu-Jiu, în centrul orașului, unde marea campioană olimpică a României, Constantina Diță, a venit pentru a vedea pictura murală care o reprezintă pe una dintre cele mai mari clădiri din municipiu.

Singura campioană olimpică a României nu a făcut față emoțiilor și a lăcrimat când a văzut imaginea cu ea, dar și când a depănat amintiri despre anii în care alerga zeci de kilometri pe Dealul Târgului pentru a ajunge la marea performanță. Azi, alergatul pe Dealul Târgului este imposibil din cauza traficului nebun din oraș, atleții dispărând de pe străzile din zonă odată cu creșterea numărului de autoturisme. Constantina Diță a devenit campioană la 38 de ani, atunci când puțină lume mai credea în șansele sale. Câștigarea maratonului la Olimpiada de la Beijing în 2008 au făcut-o pe sportiva din Turburea să intre în istoria sportului mondial, nu doar românesc. „15 ani am făcut sport pe stadionul nostru municipal, am alergat pe Dealul Târgului, unde ne antrenam și făceam și câte 30 de kilometri”, a apucat campioana să povestească înainte de a o trece lacrimile. Erau însă lacrimi de bucurie și de nostalgie pentru vremuri deja de mult apuse. Acum ea s-a bucurat din plin de realizările pe care le-a obținut în cariera sportivă și a apreciat din plin pictura murală care o înfățișează în centrul municipiului. „Tot timpul am visat să ajung campioană olimpică, am ajuns după 20 de ani, dar în orașul în care eu am crescut în performanță nu speram că o să fiu pe zidurile clădirilor din Târgu-Jiu. Este o onoare să fiu pictată de pictorul Cristian Spătaru și îi mulțumesc pe această cale și mă simt foarte onorată că sunt pictată pe ditamai clădirea în centrul orașului Târgu-Jiu”, a spus campioana. Lângă pictura care o înfățișeasă imediat după câștigarea cursei nebune de la Beijing, Constantin Diță a făcut nu doar fotografii cu cei care au dorit să îi fie alături, ci a primit și o diplomă de onoare din partea primarului Marcel Romanescu, edilul apreciind faptul că marea campioană are în continuare domiciliul din actele de identitate la Târgu-Jiu. „E o diplomă de excelență, e foarte puțin pentru ceea ce a făcut Constantina pentru noi ca țară și ca municipiu Târgu-Jiu. E un lucru extraordinar că nu a renunțat niciodată la calitatea de om și la cea de cetățean al municipiului Târgu-Jiu. Acum câțiva ani mi-a arătat buletinul pe care era aceiași adresă de când s-a mutat la Târgu-Jiu”, a menționat edilul, care a asigurat-o pe campioană că are în vedere finanțarea activităților sportive din oraș, mai ales că legea s-a modificat recent în acest sens. La rândul său, Diță a precizat că are și cetățenia americană și că americanii sperau ca medalia de aur de la Beijing să fie pentru ei, lucru care nu s-a întâmplat. „Încă am buletinul de Gorj și i l-am arătat domnului primar, niciodată nu voi schimba buletinul, chiar dacă sunt și cetățean american. România rămâne pentru mine țara mea de suflet și nu o voi schimba niciodată pe altă țară”, a precizat sportiva.

Alături de ea a fost și primul său antrenor, Mircea Zorilă, cel care și-a amintit cu această ocazie cât de greu i-a fost actualei campioane să se apuce de atletism într-un oraș în care până și Pandurii a murit…„Ea făcea naveta de la Turburea cu trenul, dimineața pleca la școală la 7.00, că sunt vreo 5 km de acasă până la școală, când termina la școală venea la tren, venea la Târgu-Jiu, făceam antrenamente și apoi pleca iar cu trenul. Seara pe la 10:00, 11:00, 12:00, ajungea acasă, făcea alergare, îi spuneam să alerge de la gară până acasă, 5 km la Șipot, alergi pe fiecare zi, și a trecut timpul. Acum sunt amintiri, dar atunci era greu. I-am făcut până la urmă un abonament la tren, dar nu a fost deloc ușor”, își amintește primul antrenor al campioanei. Alături la acest eveniment i-a fost Constantinei Diță și Ovidiu Niculescu, un alt mare campion al Gorjului, coleg de antrenamente campioanei pe Dealul Târgului. „E singura campioană olimpică la maraton a României, e mai mult decât de apreciat, e o valoare. Tenacitatea pe care o avea la antrenamente încă din acea perioadă o recomanda pentru performanțele ulterioare. Era un exemplu pe care nu știu dacă l-am mai întâlnit de atunci încoace, poate la Gabriela Szabo am mai văzut chestia asta”, a spus fostul coleg al Constantinei Diță. Acesta a alergat alături de alte persoane o tură de stadion pe Municipalul din Târgu-Jiu, Constantina Diță fiind însoțită inclusiv de copii, toată lumea fiind fericită că participă la un astfel de moment. Fericire a fost și pentru Adrian Oniga, inițiatorul proiectului Strad`Art, prin care clădiri cenușii din oraș și-au schimbat înfățișarea cu ajutorul picturilor realizate pe ele în ultimii ani. „Ideea de a pune muralul cu doamna Constantina Diță ne-a venit dintr-o complexitate a proiectului de artă stradală pe care noi îl facem de 4 ani la Târgu-Jiu. Ne-am dorit să avem o reprezentare a sportivilor, a personalităților iconice ale comunității noastre. L-am pictat pe Brâncuși în primul an și am avut grijă în fiecare an la ceea ce promovăm pe pereții publici. Am dorit foarte mult ca doamna Diță, care este singura campioană olimpică din județul Gorj, să fie un reper, un model pentru fiecare. Consider că dânsa și-a câștigat acest drept și mă bucur foarte mult că am reușit să realizăm acest proiect. Am colaborat cu dânsa permanent. Tema festivalului a fost Inspirația și considerăm că doamna Diță este o inspirație pentru noi toți. Este un om și un sportiv de o mare calitate și atunci și dânsa s-a bucurat, a fost onorată, i-au dat și lacrimile când a văzut muralul și ne bucurăm că am reușit să creăm o asemenea emoție la Târgu-Jiu”, a spus inițiatorul Strad`Art.

Gelu Ionescu