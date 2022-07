Laboratoare moderne în școlile din Târgu Jiu!

Acesta este următorul pas în ceea ce privește investițiile pe care le face anual municipalitate în sistemul educațional.

„Am alocat, prin hotărâre de consiliu, 150.000 lei Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” pentru dotarea laboratoarelor de fizică și chimie. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de mobilier specific, echipamente și instrumentar, de la mese speciale de laborator, dotate cu chiuveta, scaune, dulapuri pentru depozitarea substanțelor chimice, catedre și până la echipamente complexe, laptopuri, tablete, table interactive multi-touch, videoproiectoare și soft-uri educaționale. Am alocat, în fiecare an, resurse importante pentru toate unitățile de învățământ din municipiul Târgu Jiu, fără să facem discriminări. În fiecare an, școlile noastre au obținut rezultate tot mai bune și ne bucurăm că avem acum un număr însemnat de elevi cu rezultate remarcabile la concursuri naționale și internaționale. Vom continua aceste investiții pentru că avem nevoie de unități de învățământ moderne, care să ofere copiilor noștri condiții optime de pregătire. Investind în copii, investim în viitorul municipiului nostru. Este următorul pas în ceea ce privește investițiile pe care le facem anual în sistemul educațional”, anunță primarul municipiului, Marcel Romanescu.