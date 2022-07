La pușcărie, pentru rele tratamente aplicate minorului

Un gorjean, de 53 de ani, are toate șansele să ajungă în spatele gratiilor în perioada următoare după ce o instanță de judecată l-a condamnat la închisoare cu executare într-un dosar penal în care a fost acuzat de rele tratamente aplicate minorului.

Florian Giugelea este cunoscut opiniei publice prin faptul că are cea mai numeroasă familie din comuna Bălești, el fiind tatăl a 12 copii. Unii dintre aceștia sunt deja majori, dar jumătate minori, iar pentru aceștia statul a considerat că sunt abuzați și neîngrijiți și așa s-a ajuns la dosarul penal. Ancheta a fost finalizată de procurori la sfârșitul anului trecut, când dosarul a fost înaintat către Judecătoria Târgu Jiu, acum procesul ajungând în faza pronunțării unei prime sentințe.

Inculpatul e acuzat că nu s-ar fi comportat normal față de șase dintre copii săi, iar pentru fiecare acuzație de rele tratamente aplicate minorului a primit o pedeapsă de 2 ani. Pentru că împotriva sa a fost emis și ordin de protecție și nu l-a respectat de mai multe ori, bărbatul s-a ales și în acest caz cu o condamnare, toate pedepsele fiind contopite într-una care îl trimite în spatele gratiilor. „3 acte materiale, condamnă inculpatul Giugelea Florian la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea ordinului de protecție. În baza art. 38 alin. 1 raportat la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele principale stabilite şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, rezultând în final pedeapsa principală de 5 ani și 6 luni închisoare, ce se va executa”, au decis judecătorii.

În acest dosar bărbatul a fost deja arestat preventiv, iar perioada petrecută în spatele gratiilor va fi scăzută din cea care privește condamnarea de acum. „Scade din durata pedepsei închisorii aplicate inculpatului perioada reţinerii și a arestării preventive din cauză, de la data de 20.08.2021 la data de 25.02.2022 inclusiv. În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008, dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat, urmând ca, în temeiul art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008, inculpatul să fie informat că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului său genetic”, se mai arată în hotărârea judecătorească.

Magistrații au decis și în privința depăgubirilor pe care inculpatul le are de plătit. Parchetul a cerut în numele a cinci din cei 6 copii care au calitatea de părți civile în dosar despăgubiri morale, instanța stabilind ca pentru fiecare inculpatul să plătească o sumă de 10.000 de lei. Pe lângă cei 50.000 de lei stabiliți de instanță, inculpatul mai are de achitat și 2000 de lei cheltuieli judiciare către stat.

Decizia magistraților nu este definitivă.

Gelu Ionescu