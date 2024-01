La CEO: Etapă de interviuri pentru funcțiile din Directorat

Candidații la funcțiile de Directoratul CE Oltenia susțin, astăzi și mâine, interviurile și testele online care fac parte din a doua etapă a concursului. Iată anunțul CEO. În acest mod se face selecția pentru cele cinci posturi în acest for.

Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A, prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare și expertul independent în resurse umane, ARC Consulting SRL, anunță selecția pentru ocuparea a cinci posturi de membru în directoratul societății, conform O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, inclusiv Legea nr. 187/2023, pentru o perioadă a

mandatului de maximum 4 ani.

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive, conform calendarului:

a) Etapa I – selecţia dosarelor candidaților și interviu preliminar pentru stabilirea gradului de

îndeplinire al criteriilor minime de selecție stabilite. (minim 30 de zile de la publicare)

b) Etapa a II-a – test online, interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I (14 zile de

la încheierea primei etape) și după transmiterea declarației de intenție (15 zile de la

comunicare).

1. Membru directorat – studii ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice – 3

posturi

Condiții obligatorii de participare:

− Studii superioare finalizate cu diplomă (minim nivel ISCED 6), în domeniul fundamental al

ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau echivalente.

− Experiență profesională generală de minim 10 ani.

− Experiență profesională relevantă de minim 5 ani în funcții de conducere în posturi de

conducere/management, în cadrul societăților comerciale, publice sau private, sau a regiilor

autonome, autorități/instituții publice.

Condiție opțională de participare:

− Experiență anterioară în sectorul energetic.

2. Membru in directorat – studii de inginerie electrică/ inginerie energetică inginerie

geologică/ mine, petrol şi gaze/ inginerie mecanică – 1 post

Condiții obligatorii de participare:

− Studii superioare finalizate cu diplomă (minim nivel ISCED 6), în domeniul de licență (inginerie

electrică/inginerie energetică/inginerie geologică/ mine, petrol şi gaze/inginerie mecanică) sau

echivalente.

− Experiență profesională general de minim 10 ani.

− Experiență profesională relevantă de minim 5 ani, în specialitatea studiilor absolvite.

− Experiență profesională de minim 5 ani în funcții de conducere în posturi de

conducere/management, în cadrul societăților comerciale, publice sau private, sau a regiilor

autonome, autorități/instituții publice.

Condiție opțională de participare:

− Experiență anterioară în sectorul energetic.

3. Membru directorat – studii economice – 1 post

Condiții obligatorii de participare:

− Studii superioare finalizate cu diplomă (minim nivel ISCED 6), în domeniul fundamental al

ştiinţelor economice sau echivalentă.

− Experiență profesională generală de minim 10 ani.

− Experiență profesională relevantă de minim 5 ani în funcții de conducere în domeniul economic

(director/manager economic, director/manager financiar, contabil – șef, șef serviciu

economic/financiar/contabilitate) în cadrul societăților comerciale publice sau private, regiilor

autonome, autorități/instituții publice.

Condiție opțională de participare:

− Specializarea/certificarea profesională activă de expert contabil (membru CECCAR).

Condiții obligatorii de participare comune tuturor posturilor:

− Fără înscrisuri în cazierele judiciar și fiscal.

− Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată

de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

Condiții eliminatorii din selecție:

− Neîndeplinirea condițiilor minime obligatorii de participare și evaluare.

− Necunoașterea limbii române – nivel avansat.

− Existența înscrisurilor în cazierele judiciar și fiscal.

− Stare de sănătate necorespunzătoare postului.

− Existența unei inaptitudini pentru ocuparea postului.

− Existența oricărei condiții enumerate la articolele 4 și 36, din OUG 109/2011 privind guvernanța

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de candidatură va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

1. Opis dosar de candidatură;

2. Curriculum vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;

3. Copie act de identitate;

4. Copie documente care atestă pregătirea profesională;

5. Copie documente care atestă experiența profesională solicitată pentru fiecare post, conform

condițiilor obligatorii de participare (carnet de muncă sau adeverință, după caz);

6. Copie cazier judiciar;

7. Copie cazier fiscal;

8. Copie adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, nu mai veche de 6 luni

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile

sanitare abilitate;

9. Formulare specifice procedurii:

a) Formularul 1 – nota de prelucrare a datelor cu caracter personal

b) Formularul 2 – declarație privind conflict de interese și/sau incompatibilități și falsul în

declarații

c) Formularul 3 – opțiunea privind postul

d) Formularul 4 – declarație privind evaluarea

Formularele se pot solicita anterior trimiterii documentelor prin transmiterea unei cereri la adresa de email: office@arc-consulting.ro sau descărca de pe site-ul societății www.ceoltenia.ro

Criteriile de evaluare/selecţie sunt:

Criterii de evaluare obligatorii:

a) Competențe specifice sectorului de activitate;

b) Competențe profesionale de importanță strategică;

c) Cunoștințe de Guvernanță corporativă;

d) Competențe sociale și personale;

e) Reputație personală și profesională;

f) Integritate și independență;

Criterii de evaluare opționale:

a) Experiența anterioară în sectorul

energetic

b) Specializarea/certificarea

profesională activă de expert

contabil (membru CECCAR).

g) Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a

APT – conform postului pentru care candidează.

Bibliografie:

– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor

publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, inclusiv Legea nr.

187/2023

– Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

– Orice alte documente publice despre societate.

În altă ordine de idei, politicienii de la PSD și PNL au realizat o listă cu peste 20 de persoane care și-au depus dosarele, semn că bătălia e mare pentru funcțiile de conducere ale companiei.