La Câlnic, omul sfințește locul

De fiecare dată când ajung în Câlnic, locul copilăriei mele, dincolo de nostalgia trecutului, sunt plăcut surprins să constat progresele care s-au realizat, mai ales pe linie administrativă, cu precădere în ultimii 10-15 ani. Încercând să aflu care este secretul acestei dezvoltări în plină desfășurare a localității, pe care am regăsit-o, de curând, înflorită la propriu și la figurat, i-am luat un interviu domnului Dumitru Vulpe, primarul comunei încă din anul 2008, aflat la cel de-al patrulea mandat, fiind foarte sigur că îl va câștiga și pe cel de-al cincilea, având în vedere realizările vizibile și apreciate de locuitori.

L-am întrebat, pentru început, cum explică faptul că a fost ales, aproape de fiecare dată, cu un procent de peste 70% dintre alegători. A răspuns simplu: „Pentru că am dezvoltat comuna pe toate palierele, social, medical, administrativ, învățământ și am ridicat, astfel, nivelul de trai”.

I-am mărturisit faptul că sunt impresionat, mai ales, de noile clădiri, reprezentânt fiecare câte o instituție și câte un „palier”. În acest sens, domnia sa mi-a furnizat mai multe detalii: „Școlile sunt în satul de centru, Câlnic, în Câlnicu de Sus și Hodoreasca. Am modernizat toate școlile de pe raza comunei: a fost schimbată tâmplăria, s-au realizat termosisteme prin introducerea centralelor termice, s-au achiziționat mobilier nou și materiale didactice moderne. În comună avem o școală gimnazială, trei școli primare și trei grădinițe. A fost și a patra școală, în satul Pinoasa, aflat în perimetrul minier, care, din acest motiv, nu s-a putut dezvolta și nu am putut investi. Din cauza numărului mic de elevi, ea a fost desființată. Am primit însă asigurări, în ultimii doi ani, că satul Pinoasa va exista în continuare, și, în consecință, am luat hotărârea să pregătesc investiții pentru a dezvolta și această localitate și să asigur un anumit confort: drum, apă, canal și gaze”.

În privința introducerii gazelor în comună, mi-a spus: „Avem deja finanțare pe gaze, am primit șase miloane de lei. Suntem, în prezent, în procedură de achiziții și de concesionare și avem mai multe atribuții pe care trebuie să le îndeplinim, până când vom ajunge să semnăm contractul de finanțare. Cum banii sunt deja alocați prin Hotărâre de Guvern, nu ne rămâne decât să parcurgem toate etapele necesare, să semnăm cererea de finanțare și să dăm drumul la lucrări”.

Am făcut observația că noile clădiri au un aspect estetic foarte plăcut, cu o dublă valență, modernă și tradițională, rugându-l să îmi dea mai multe informații privind instituțiile pe care acestea le adăpostesc. Mi-a răspuns că arhitectura lor a fost influențată de stilul brâncovenesc și mi-a dat următoarele detalii: „Prima investiție, realizată în curtea primăriei, a fost Centrul de Informare Turistică, o investiție de 200.000 Euro, obținută pe fonduri europene prin AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale). A doua investiție, de 500.000 Euro, a fost Afterschool, realizată tot prin AFIR. Cea de-a treia a fost Căminul cultural, clădirea existentă fiind reabilitată și modernizată, dotată cu mobilier și aparatură IT de ultimă generație. Aici au loc activități care marchează evenimente importante din istoria și cultura română. Avem și două biblioteci, una școlară și o alta comunală pe care urmează să o modernizăm, fiind în curs de a depune o cerere de eficiență energetică, pentru a o dota cu pompă de căldură și cu panouri fotovoltaice. A urmat apoi construirea noului sediu al Primăriei Câlnic, cu birouri moderne, cu aparatură de birotică nouă, o investiție de peste un milion de euro, realizată prin CNI (Compania Națională de Investiții)”.

În ceea ce privește noile clădiri și spații amenajate lângă liziera pădurii, aflate în proximitatea satului Câlnic, mi-a relatat următoarele: „O primă investiție în zona respectivă a fost o bază sportivă funcțională, cu gazon sintetic și iluminare nocturnă, realizată prin Ordonanța nr.7, în timpul premierului Tăriceanu. Apoi parcul pentru copii, o investiție efectuată în cadrul Grupului de Acțiune Locală (GAL), un parteneriat public-privat din care facem și noi parte încă de la constituirea lui. Mai precis, UAT Câlnic este fondator al GAL „Cheile Sohodolului”, prin care am obținut și finanțare pentru asfaltarea D.S.15 și achiziția unui tractor cu remorcă. Tot lângă pădure s-au construit și sediul grădiniței cu program prelungit, o investiție realizată prin programul național de dezvoltare locală, și un dispensar medical cu un centru de permanență si cabinet stomatologic, realizat prin programul PNDL2 (Programul Național de Dezvoltare Locală 2). La limita cu comuna Telești se construiește și o sală de sport, prin CNI. În se construiește un cămin pentru bătrâni, care este aproape de final, proiect finanțat prin POR (Program Operațional Regional), cu un cost de aproximativ 600.000 Euro”.

Au fost modernizate, de asemenea, toate bisericile din comună: „Când am venit ca primar, biserica din satul Pinoasa o luase la vale, cum se spune, din cauza unei alunecări de teren provocate de lucrările miniere din împrejurimi. Au fost efectuate lucrările de consolidare a acesteia și, ulterior, a fost dotată cu mobilier nou. Ghinioanele au continuat, și mă refer la vijelia din vara anului trecut, când a fost smuls acoperișul bisericii și a trebuit să punem unul nou. Și la biserica din Câlnic a fost schimbat integral acoperișul, cu tablă garantată pe cincizeci de ani. Aici s-au schimbat și tâmplăria, pardoseala și s-a pus centrală termică (la biserica din Hodoreasca la fel). Practic, s-a intervenit la toate bisericile, prin consolidări, reparații și modernizări”.

În plus, în comună s-au efectuat 8 km de canalizare cu stație de epurare, o investiție de un milion de euro prin AFIR, ce urmează să fie recepționată și dată în funcțiune. Din bugetul local s-a construit rețea de apă în satul Vâlceaua și în satul nou din Câlnic, unde au fost reabilitate și trei linii de drumuri. Au fost reabilitate și asfaltate drumurile de la Didilești și Pieptani, care erau de pământ, cu gropi, aproape impracticabile.

Pe lângă volumul foarte mare de muncă, anduranța, ideile și bunăvoința pe care și le-a asumat, edilul a fost sprijinit puternic în realizările sale de colectivul primăriei și de oamenii din comună, cărora le este recunoscător: „Eu zic că cel care își dorește să vină la primărie, trebuie să știe că are datoria să facă toate eforturile pentru comunitatea în care trăiește. Dacă nu, atunci vii la primărie, stai un mandat și apoi pleci acasă. Pe cetățean nu îl păcălești, pentru că el circulă, vede, simte, compară și trage concluzii. Foarte multe proiecte au fost realizate prin fonduri europene. Atunci când am venit, în 2008, am alcătuit o echipă tânără și cu toții eram dornici să realizăm lucruri importante, majore. Am pus mult suflet și aș vrea să le mulțumesc tuturor pe această cale pentru dăruirea și sprijinul lor, pentru succesele cu care și-au încununat munca. Oamenii din echipă fac parte din mai multe compartimente, cum ar fi cel de achiziții publice și integrare europeană, o muncă serioasă depunând și compartimentul financiar-contabil. Dar orice proiect de finanțare externă, europeană, te obligă să ai consultanți profesioniști, specializați în proiecte, care urmăresc toți pașii care trebuie făcuți și te învață cum să procedezi, te ajută să implementezi proiectele pe care ți le propui. Din 2008 și până acum, am întocmit peste 25 de proiecte. Actualmente se lucrează la construcția unei săli de sport și a unui centru de bătrâni și, printr-un nou proiect, se prevăd dotări de circa un milion de lei pentru școli”.

Edilul mi-a dat și explicații privind etapele prin care se trece, până la implementarea unui proiect: „Realizarea unui proiect durează cel puțin un an. Apoi este trimis spre aprobare, astfel că mai durează câteva luni, deoarece se face o selecție. Când faci un proiect trebuie să urmărești un ghid, aprobat prin hotărâri de Guvern sau prin decizii ale UE și există niște punctaje acolo, de care trebuie să ții cont. După ce proiectul a fost aprobat, se urmărește care sunt și când se deschid liniile de finanțare, de exemplu pentru drumuri sau centre sociale. Așadar, așteptăm să se aprobe ghidul, facem proiectul și respectăm termenul de depunere al acestuia. Nu toate proiectele sunt eligible, iar unele sunt respinse. Aprobarea se face de către o autoritate de management, cum este AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale), cu sediul la Craiova, OJFIR (Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) din Târgu Jiu și ADR (Agenția de Dezvoltare Regională). Există programe specifice, cum este PNDR (Programul Național de Dezvoltare Rurală), în care AFIR este autoritatea de plată, sau POR (Programul Operațional Regional)”.

Nu ne rămâne decât să urăm succes și mai departe domnului Dumitru Vulpe și harnicei echipe de la Primăria Câlnic, ale căror realizări pot constitui un exemplu demn de urmat și pentru alte primării din județul nostru, puse în slujba comunităților locale.

Sorin Buliga