Juniorii U 17 și U 19 vor juca în play-off

CSM Târgu Jiu s-a calificat cu formațiile de juniori U17 și U19 în play-off-ul campionatelor naționale. Ambele echipe vor debuta, duminică, 5 noiembrie, pe teren propriu, în faza superioară a competițiilor din care fac parte. Cel mai probabil, meciurile vor avea loc pe terenul sintetic din cadrul Complexului Sportiv Municipal, având în vedere că partida Viitorului cu Chindia din această rundă se joacă la Severin, pentru a proteja gazonul Stadionului “Constantina Diță”. Formațiile de juniori vor întâlni echipele similare ale Corvinului Hunedoara. CSM Târgu Jiu Under 19 joacă de la ora 12.00, iar CSM Târgu Jiu Under 17 de la ora 14.00. ,,Ne propunem să luăm totul pas cu pas, meci cu meci, și tot timpul cu gândul să câștigăm următorul meci. Orice este posibil în acest play-off. Sunt 6 echipe puternice și așa cum putem câștiga cu oricare din ele la fel putem să și pierdem. În prima etapă vom juca cu Corvinul Hunedoara și suntem convinși că vor dori să-și ia revanșa. Noi vom face tot posibilul sa începem cu dreptul și să obținem victoria”, a declarat antrenorul Alin Poenaru, cel care, alături de Florin Popete, conduce CSM U 19. Un moral bun, dar infirmeria plină! Sunt ultimele vești din tabăra condusă de Sorin Vintilescu, care a admis că echipa sa este “outsider” în meciul cu hunedorenii.

,,Am reușit calificarea în play-off, obiectiv ce părea o simplă himeră la începutul campionatului. Îi felicit pe băieți, dar nu o să ne oprim aici. Vreau ca la sfârșitul campionatului să fim pe podium. Duminică, primim vizita Corvinului, din păcate într-un moment prost pentru noi deoarece avem 5-6 jucători cu probleme de sănătate și nu ne putem baza pe ei. Ținând cont că în meciul trecut am pierdut fără drept de apel în fața lor, plecăm cu șansa a doua, dar nu vor avea un meci ușor cu noi. Am mare încredere în echipa mea și sper să facem un meci bun”, a spus antrenorul de la CSM U17.

Cătălin Pasăre